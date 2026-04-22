Στο ντοκιμαντέρ της ζωής του στο Netflix, ο Ροναλντίνιο αποκάλυψε για πρώτη φορά το τι έχει μετανιώσει στο θρυλικό Clasico του 2005.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του Ροναλντίνιο «σαρώνει» αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο πλανήτη, με αρκετές ιστορίες να αναδύονται μέσω αυτού.

Τόσο όσον αφορά την καριέρα και την πορεία του «Μάγου» στα γήπεδα, όσο και για εξω-γηπεδικές καταστάσεις που βίωσε τόσο μόνος, όσο και με τον αδερφό του, Ρομπέρτο Ασίς.

Ωστόσο, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ατάκες που συναντάει κανείς σε αυτή τη μίνι-σειρά τριών επεισοδίων, είναι εκείνη που λέει ο ίδιος ο Ρόνι, αναφερόμενος στο θρυλικό Clasico του 2005. Τότε που με μια πραγματική παράσταση και δυο δικά του γκολ, η Μπαρτσελόνα νίκησε με 0-3 τη Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε τους φίλους των «Μερένγκχες» να τον χειροκροτήσουν.

Το ένα από τα δυο γκολ του Βραζιλιάνου έχει μείνει στη μνήμη όλων, αφού «ξάπλωσε» με προσποίηση τον Σέρχιο Ράμος, έπειτα πέρασε και τον Ελγκέρα, πριν πλασάρει στη γωνία του Ίκερ Κασίγιας, ενώ ο επερχόμενος Ρομπέρτο Κάρλος δεν πρόλαβε να μπλοκάρει το σουτ.

Αυτό είναι και το μοναδικό που έχει... μετανιώσει ο Ροναλντίνιο. Όπως είπε ο ίδιος, όταν βλέπει ξανά αυτό το γκολ, στεναχωριέται που δεν... πέρασε και τον Κάρλος!