Σάββατο για καναπέ και Παγκόσμιο!

Κάθε ημέρα του Μουντιάλ περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αλλά πάντα το Σάββατο δίνει μία διαφορετική αίγλη στα παιχνίδια.

Στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης, έχουμε μία σύγκρουση ευρωπαϊκών ομάδων, με τις Ολλανδία και Σουηδία να έρχονται αντιμέτωπες στο Χιούστον. Οι «οράνιε» ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση καθώς στην πρεμιέρα τους ήρθαν ισόπαλοι με την Ιαπωνία. Από την άλλη η Σουηδία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στην Τυνησία, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1. Το σύνολο του Κούμαν ξέρει ότι δεν έχει πολλά περιθώρια για απώλειες, ειδικά αν στοχεύει στην πρώτη θέση του ομίλου.

Οι Σουηδοί έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο και έχουν ανεβασμένη ψυχολογία. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.78 στη Novibet. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ιαπωνία θέλει να συνεχίσει τις καλές τις εμφανίσεις απέναντι στην Τυνησία η οποία έχει νέο προπονητή! Η βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία, οδήγησε την ομοσπονδία της χώρας στην απόφαση να απολύσει τον Σαμπρί Λαμουσί!

Ο αντικαταστάτης του είναι ο Ερβέ Ρενάρ, που βρέθηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ με τη Σαουδική Αραβία, και στόχος απέναντι στην Ιαπωνία είναι ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι Ιάπωνες είναι το φαβορί της αναμέτρησης και ξέρουν ότι με νίκη θα κάνουν τεράστιο βήμα για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση. Το διπλό βρίσκεται σε απόδοση 1.53 στη Novibet.

Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι διεξάγεται στο Τορόντο όπου η Γερμανία αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού. Η «μάνσαφτ» ήταν καταιγιστική με αντίπαλο το Κουρασάο παίρνοντας τη νίκη με 7-1, όμως δεν είναι ένα ματς από το οποίο μπορούν να βγουν συμπεράσματα.

Η αναμέτρηση με την Ακτή είναι μία καλή πρόκληση και μία ευκαιρία για τη Γερμανία να δείξει ότι είναι δικαιολογημένα ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Από την άλλη οι «Ελέφαντες» επικράτησαν στο τέλος του Εκουαδόρ χάρη σε ένα γκολ του Ντιαλό και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση από τους ομίλους για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Το ματς με τη Γερμανία αποτελεί ευκαιρία για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους αλλά ξέρουν ότι αν επικρατήσουν την τελευταία αγωνιστική του Κουρασάο, θα είναι στην επόμενη φάση. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.74 στη Novibet.

Το Κουρασάο έζησε το όνειρο του για λίγα λεπτά όταν και ισοφάρισε τη Γερμανία. Το γκολ αυτό πανηγυρίστηκε έντονα και ας δέχτηκε μετά άλλα έξι γκολ. Το Εκουαδόρ δεν αποτελεί το ίδιο φόβητρο αλλά και πάλι η αποστολή του Κουρασάο είναι δύσκολη.

Το ζήτημα είναι το κατά πόσο το Εκουαδόρ μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό του και να σκοράρει αρκετά γκολ. Το Over 3.5 Γκολ είναι σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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