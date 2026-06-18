200 Αυθεντικές Φανέλες Εθνικών Ομάδων έφτασαν στο Fanela Club

Το Fanela Club συνεχίζει να επενδύει στην κουλτούρα της συλλογής και της ποδοσφαιρικής νοσταλγίας, προσφέροντας φανέλες που συνδυάζουν ιστορία, συναίσθημα και συλλεκτική αξία.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να έχει αρχίσει, το Fanela Club παρουσιάζει το μεγαλύτερο World Cup λανσάρισμα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, φέρνοντας περισσότερες από 200 αυθεντικές φανέλες εθνικών ομάδων από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η νέα συλλογή αποτελεί ένα πραγματικό ταξίδι στην ιστορία των Μουντιάλ και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Από τις θρυλικές εμφανίσεις της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας, μέχρι τις ιδιαίτερα αγαπητές «ρομαντικές» εθνικές ομάδες όπως η Κολομβία, το Περού, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Βέλγιο, η Σενεγάλη, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, η συλλογή καλύπτει δεκαετίες ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν επίσης οι πιο εξωτικές επιλογές από την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, δίνοντας στους συλλέκτες και φίλους του ποδοσφαίρου τη δυνατότητα να ανακαλύψουν φανέλες που σπάνια εμφανίζονται στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, το World Cup Drop δεν περιορίζεται μόνο στις ομάδες που συμμετέχουν στη σύγχρονη εποχή των μεγάλων διοργανώσεων. Οι φίλαθλοι μπορούν να βρουν ιστορικές εθνικές ομάδες που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρωσία, η Νιγηρία, το Καμερούν και η Γιουγκοσλαβία, μέσα από αυθεντικές εμφανίσεις που αποτελούν πλέον συλλεκτικά κομμάτια.

Το Fanela Club, η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα αυθεντικών ποδοσφαιρικών εμφανίσεων, συνεχίζει να επενδύει στην κουλτούρα της συλλογής και της ποδοσφαιρικής νοσταλγίας, προσφέροντας φανέλες που συνδυάζουν ιστορία, συναίσθημα και συλλεκτική αξία.

Όσοι αναζητούν το επόμενο αγαπημένο τους ποδοσφαιρικό κομμάτι μπορούν να εξερευνήσουν τη νέα World Cup Collection και να ανακαλύψουν περισσότερες από 200 αυθεντικές φανέλες που κουβαλούν τις ιστορίες των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών στιγμών του κόσμου.

ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΑΝΕΛΕΣ ΕΔΩ: https://fanelaclub.com/el/collections/world-cup