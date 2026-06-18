Τα πάντα έτοιμα για τη δεύτερη αγωνιστική!

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων, οι ομάδες ετοιμάζονται για τα δεύτερα παιχνίδια τους που θα κρίνουν πολλά και για την πρόκριση τους.

Η Τσεχία και η Νότια Αφρική κοντράρονται στην Ατλάντα και αμφότερες ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς. Οι Τσέχοι ηττήθηκαν από τη Νότια Κορέα στην πρεμιέρα, και μάλιστα με ανατροπή, αλλά έδειξαν κάποια καλά στοιχεία.

Αντίθετα η Νότια Αφρική απογοήτευσε με την εμφάνιση της στην ήττα με 2-0 από το Μεξικό και θέλει να αντιδράσει. Οι τυπικά γηπεδούχοι είναι το φαβορί και ο άσος προσφέρεται στο 1.78 στη Novibet.

Η Ελβετία μετά το σοκ της ισοφάρισης (1-1) από το Κατάρ στο τέλος του προηγούμενου παιχνιδιού, επιδιώκει να πάρει το πρώτο της τρίποντο και να κάνει ένα μεγάλο βήμα για την πρόκρισή της.

Αντίπαλος της είναι η Βοσνία η οποία άντεξε απέναντι στον Καναδά και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, σε ένα ματς όπου προηγήθηκε. Τώρα η αποστολή της είναι εξίσου δύσκολη. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

Ο Καναδάς έδειξε καλά στοιχεία στο παιχνίδι της πρεμιέρας, πίεσε αρκετά τη Βοσνία για να κάνει την ανατροπή αλλά στο τέλος αρκέστηκε στην ισοπαλία. Είχε ενέργεια στο παιχνίδι του αλλά δεν ήταν όσο αποτελεσματικός θα ήθελε στην τελική του προσπάθεια.

Από την άλλη το Κατάρ έμεινε πιστό στο πλάνο του και μέσα στο ματς με την Ελβετία. Στο τέλος έκανε την έκπληξη, βρήκε το γκολ της ισοφάρισης και πανηγύρισε τον πρώτο του βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ψάχνει άλλη μία έκπληξη απέναντι στους οικοδεσπότες αλλά δύσκολα θα ρισκάρει. Το Under 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 2.05 στη Novibet.

Το Μεξικό και η Νότια Κορέα μετά τις νικηφόρες πρεμιέρες του είναι έτοιμες να κάνουν ένα μεγάλο βήμα για την πρόκρισή τους. Οι Μεξικανοί ικανοποίησαν τους φιλάθλους τους στην πρεμιέρα με τη νίκη τους απέναντι στη Νότια Αφρική και τώρα είναι ικανοί να κάνουν το δύο στα δύο.

Η Νότια Κορέα έδειξε χαρακτήρα και έβγαλε αντίδραση στο ματς με την Τσεχία όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ, και στο τέλος πανηγύρισε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Σε μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση χωρίς «καθαρό» φαβορί, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 2.07 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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