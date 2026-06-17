Ώρα για Ρονάλντο και «Τρία Λιοντάρια»!

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ… μαμούθ ολοκληρώνεται με καρέ αναμετρήσεων για όλα τα γούστα.

Στο Χιούστον έχει πρεμιέρα η Πορτογαλία που αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (20:00) για τον 11ο όμιλο.

Ασφαλώς η πρώτη αναμέτρηση της παρέας του Κριστιάνο Ρονάλντο τραβά τα βλέμματα, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να γράφει ιστορία με την συμμετοχή του για 6 η φορά στο μεγάλο ραντεβού.

Αντίπαλος είναι μία ουσιαστικά πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα, καθώς το Κονγκό το 1974 είχε εμφανιστεί ως Ζαΐρ στα γήπεδα της Γερμανίας, χωρίς να καταφέρει κάτι παραπάνω από τρεις ήττες και το βαρύ παθητικό 0-14 γκολ. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ με τους υψηλούς στόχους, θέλει πρεμιέρα με το δεξί και ο Ρονάλντο θα κυνηγήσει με κάθε τρόπο να σκοράρει και σε αυτό το Μουντιάλ. Στο 3.00 να ανοίξει το σκορ ο CR7.

Το Ντάλας φιλοξενεί την πιο σπουδαία αναμέτρηση της βραδιάς ανάμεσα σε Αγγλία και Κροατία (23:00) για τον 12 ο όμιλο.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στον ημιτελικό του 2018 με νίκη- πρόκριση των Κροατών και τώρα επιζητούν το ιδανικό ποδαρικό, καθώς τα «Τρία Λιοντάρια» θέλουν να φτάσουν ως το τέλος, ενώ η «Χρβάτσκα» του Λούκα Μόντριτς προέρχεται από δύο σερί παρουσίες στα ημιτελικά, με έναν τελικό.

Ποιότητα και εμπειρία υπάρχει και από τις δύο πλευρές, με τον Χάρι Κέιν να προέρχεται από «καυτή» σεζόν με την Μπάγερν, θέλοντας να οδηγήσει την ομάδα του Τούχελ. Στο 2.08 το γκολ από τον αρχισκόρερ της ομάδας του Νησιού.

Στο Τορόντο σειρά έχουν Γκάνα και Παναμάς για τον 11 ο όμιλο (02:00), με τις δύο ομάδες να στοχεύουν στο πάνω χέρι στη μάχη που θα δοθεί πίσω από την Πορτογαλία στον όμιλο. Οι Γκανέζοι με highlight τα προημιτελικά το 2010 φιλοδοξούν σε ένα σημαντική πορεία, ενώ οι Παναμέζοι να κάνουν σεφτέ που δεν έκαναν στη Ρωσία όπου είχαν 0/3 και 2-11 γκολ. Η εμπειρία του Κάρλος Κεϊρόζ στον πάγκο είναι «συν» για τη Γκάνα που θα μπει δυνατά για το πάνω χέρι. Στο 1.80 να ανοίξουν το σκορ οι Αφρικανοί.

Το πέσιμο της αυλαίας στην πρώτη στροφή γίνεται στο Μέξικο Σίτι ανάμεσα σε Ουζμπεκιστάν και Κολομβία (05:00). Η πρωτάρα ομάδα του παγκόσμιου πρωταθλητή το 2006 Φάμπιο Καναβάρο έχει ενθουσιασμό, αλλά οι Κολομβιανοί ακριβές μονάδες και μία εξ αυτών είναι ο Λουίς Ντίας που ξέρει πώς να «χτυπήσει». Στο 1.98 να βρει δίχτυα ο άσος της Μπάγερν.

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