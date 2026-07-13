Ένα στατιστικό που προκαλεί πολλή συζήτηση στο φετινό Μουντιάλ αφορά τα πέναλτι που έχει εκτελέσει η Αργεντινή.

Τα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ πλησιάζουν και η αγωνία κορυφώνεται, αφού έμειναν πλέον τρία παιχνίδια για να μάθουμε αν θα υπάρξει ομάδα που θα διαδεχθεί την Αργεντινή ή η Αλμπισελέστε θα κάνει το back to back, κάτι που έχει καταφέρει μόνο η Βραζιλία.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι θα αντιμετωπίσει την Αγγλία (15/7,22:00) σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και ίσως θυμίσει τον προημιτελικό του 1986, καθώς οι δυο χώρες πρόκειται να φορέσουν τις ίδιες εμφανίσεις με τότε.

Βέβαια, η συζήτηση γύρω από την Παγκόσμια πρωταθλήτρια πηγαίνει και στο διαιτητικό σκέλος, καθώς πολλοί κάνουν λόγο για εύνοια, και το παρακάτω «τρελό» στατιστικό μάλλον θα δώσει περισσότερο πάτημα. Ποιο είναι αυτό; Στις δυο τελευταίες διοργανώσεις (2022 και φέτος), η Αργεντινή έχει εκτελέσει 8 πέναλτι, όσα έχουν «πάρει» μαζί η Γαλλία και η Αγγλία, που αμφότερες έχουν από 4.

Πίσω στο Κατάρ το 2022, η Αλμπισελέστε έστησε την μπάλα 5 φορές στην άσπρη βούλα, με τον Μέσι να σκοράρει τις 4 εξ' αυτών, ενώ στο τρέχον τουρνουά έχει κερδίσει 3, με τον Pulga να έχει δυο άστοχα και τον Λαουτάρο Μαρτίνες ένα εύστοχο.