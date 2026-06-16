Αγωνιστική φωτιά στο Παγκόσμιο!

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της και ήδη έχουμε δει σπουδαία παιχνίδια, μεγάλα σκορ και εκπλήξεις.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η Γαλλία και η Σενεγάλη έρχονται αντιμέτωπες σε ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν αποτελεί ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και θέλει να το αποδείξει και στο γήπεδο.

Από την άλλη η Σενεγάλη θέλει να δείξει ότι δεν κατέκτησε τυχαία στο γήπεδο το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά έχει μία δυνατή ομάδα.

Οι δύο χώρες βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2002, όταν οι Σενεγαλέζοι είχαν κάνει την τεράστια έκπληξη και πήραν τη νίκη με 1-0. Μπορεί να είναι και πάλι το μεγάλο αουτσάιντερ αλλά ένα γκολ είναι ικανοί να το βρουν. Το G/G βρίσκεται σε απόδοση 2.05 στη Novibet.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Ιράκ έρχεται αντιμέτωπο στη Βοστώνη με τη Νορβηγία. Η παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, έχοντας παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο στα προκριματικά και τα φιλικά.

Θα είναι δύσκολο για το Ιράκ να προβάλει αντίσταση και η λογική λέει ότι οι τυπικά γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν πρώτα απ’ όλα να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνά τους. Τον ρυθμό θα τον καθορίσει η Νορβηγία και το 2/2 Ημίχρονο/Τελικό είναι σε απόδοση 1.66 στη Novibet.

Στο Κάνσας, η Αργεντινή και η Αλγερία έρχονται αντιμέτωπες σε ένα ματς με ξεκάθαρο φαβορί. Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, ξεκινώντας νικηφόρα τη διοργάνωση.

Η Αλγερία ξέρει ότι έχει ένα πολύ δύσκολο έργο αλλά ευελπιστεί να γίνει η Σαουδική Αραβία του 2026. Έχει παίκτες με προσωπικότητα απλά η πρεμιέρα της είναι από τις δυσκολότερες που θα μπορούσε να πετύχει.

Σε τέτοια παιχνίδια ωστόσο γίνονται εκπλήξεις και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Τα πράγματα μοιάζουν πιο ξεκάθαρα στην αναμέτρηση της Αυστρία με την Ιορδανία. Οι τυπικά γηπεδούχοι έχουν τον ρόλο του μεγάλου φαβορί απέναντι σε μία από τις πρωτάρες της διοργάνωσης.

Η νίκη είναι μονόδρομος για την Αυστρία, ειδικά αν θέλει να προχωρήσει στη διοργάνωση. Από την άλλη η Ιορδανία και μόνο που βρίσκεται στις ΗΠΑ, έχει ήδη σημειώσει τη δική της επιτυχία αλλά σίγουρα δεν της αρκεί μόνο η συμμετοχή. Το Under 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

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