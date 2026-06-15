Έτοιμοι να μπουν με το δεξί στο Παγκόσμιο Ισπανία και Βέλγιο!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται με δυνατό μενού και πρεμιέρα μεταξύ άλλων για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία.

Η «φούρια ρόχα» παρά χορτάρι για να αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι στην Ατλάντα (19:00) για τον 8ο όμιλο, με την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να θέλει με το «καλησπέρα» να δώσει το στίγμα της στη διοργάνωση.

Την αγωνία των Ισπανών για τον λαβωμένο Λαμίν Γιαμάλ καθησύχασε ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός που δήλωσε ότι ο σταρ της Μπαρτσελόνα είναι πανέτοιμος, όπως και οι Νίκο Γουίλιαμς και Βίκτορ Μουνιόθ.

Στην άλλη πλευρά οι πρωτάρηδες από το Πράσινο Ακρωτήρι θέλουν να προκαλέσουν μια μεγάλη έκπληξη στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας τους στο μεγάλο ραντεβού, αλλά οι Ίβηρες θέλουν να αφήσουν εντυπωσιακή πρώτη γεύση. Στο 1.97 η επικράτηση των Ισπανών με ασιατικό χάντικαπ -2.75.

Η συνέχεια δίνεται στο Σιάτλ με το Βέλγιο να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο (22:00) στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου.

Το σύνολο του Ρούντι Γκαρσιά προσδοκά σε μια μακρά πορεία στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, ενώ οι «Φαραώ» του Μοχάμεντ Σαλάχ που έχουν στον πάγκο τον άλλοτε άσο του ΠΑΟΚ Χοσάμ Χασάν, θέλουν να καταγράψουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους στον θεσμό.

Η ποιότητα των Βέλγων είναι δεδομένη, με τον Λουκάκου να θέλει να κάνει τη διαφορά. Στο 3.79 το ενισχυμένο Bet Builder νίκης του Βελγίου από το ημίχρονο μαζί με γκολ από τον Λουκάκου.

Στο ματς που ολοκληρώνει την πρώτη στροφή στον 8ο όμιλο, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη αγωνίζεται στο Μαϊάμι κόντρα στην Ουρουγουάη (01:00).

Η «σελέστε» του πολύπειρου Μαρσέλο Μπιέλσα έχει φιλοδοξία να φτάσει μακριά στην τελική φάση, με τους Άραβες υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού να υπόσχονται… μάχη, στοχεύοντας να αιφνιδιάσουν και να απειλήσουν την αντίπαλη εστία. Στο 2.25 το G/G στην αναμέτρηση.

Τελευταίος σταθμός του προγράμματος της βραδιάς τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες όπου το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία (04:00) για τον 7ο όμιλο.

Οι Ιρανοί εν μέσω πολέμου προσπαθούν να μείνουν συγκεντρωμένοι στο χορτάρι και θα έχουν την ευκαιρία κόντρα στους ενθουσιώδεις Νεοζηλανδούς.

Ο φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι είναι αιχμή του δόρατος του εθνικού συγκροτήματος της χώρας και η super ενισχυμένη απόδοση στο Bet Builder με νίκη του Ιράν χάρη σε γκολ του Ταρέμι να προσφέρεται στο 4.42.

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