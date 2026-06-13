Το πρώτο του βήμα ως προπονητής έκανε ο Γιάγια Τουρέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ο Γιάγια Τουρέ ξεκινάει την πορεία του στην προπονητική από τη Σλοβακία και τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ο Ιβοριανός άλλοτε μέσος του Ολυμπιακού και θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι θα αντικαταστήσει τον Βλάντιμιρ Βάις στον πάγκο της ομάδας, εγκαταλείποντας το πόστο του στο προπονητικό επιτελείο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Τουρέ έβαλε την υπογραφή του τριετές συμβόλαιο με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην πρώτη του πρόκληση ως πρώτος προπονητής, καθώς στο παρελθόν είχε πάρει εμπειρίες από τον ρόλο του βοηθού.

Συγκεκριμένα ο 43χρονος έχει περάσει από τον πάγκο της Ουκρανικής Ολίμπικ Ντόνετσκ, ενώ τον Αύγουστο του 2022 ανέλαβε χρέη προπονητή για την Κ-16 της Τότεναμ. Το 2023 ήταν βοηθός στη Σταντάρ Λιέγης, ενώ τον Οκτώβριο του 2023 βρέθηκε στο πλευρό του Ρομπέρτο Μαντσίνι στο προπονητικό επιτελείο της Σαουδικής Αραβίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Σλόβαν, ο Ιβοριανός δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Ειλικρινά, ανυπομονώ να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί τη Δευτέρα. Ο προκάτοχός μου (σ.σ ο Βλαντίμιρ Βάις, πρώην συμπαίκτης μου στη Μάντσεστερ Σίτι) αξίζει μεγάλο σεβασμό για όσα πέτυχε με τη Σλόβαν. Θέλω να χτίσω πάνω σε αυτή την επιτυχία, αλλά παράλληλα να προσθέσω και κάτι νέο, κάτι μοναδικά δικό μου.

Το ποδόσφαιρο είναι τα πάντα για μένα. Αγαπώ τις προκλήσεις και είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα προπονήσω έναν σπουδαίο σύλλογο με πλούσια ιστορία, ένα όμορφο γήπεδο και υψηλές φιλοδοξίες» συμπλήρωσε.