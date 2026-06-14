Μουντιάλ 2026: Από ημίχρονο και με Βιρτς η Γερμανία κόντρα στο Κουρασάο, σκληρό αουτσάιντερ η Ιαπωνία απέναντι στην Ολλανδία

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής (14/6) με την αναμέτρηση Γερμανία - Κουρασάο (20:00) στο NRG Stadium του Χιούστον, στο πλαίσιο της 1η αγωνιστικής του Group E.

Με απολογισμό 5Ν-0Ι-1Η και γκολ 16-3, η «νασιονάλμανσάφτ» πήρε άνετα το εισιτήριο για τα τελικά από το Group A της προκριματικής φάσης και συνέχισε με το πόδι στο γκάζι, καθώς έκανε το 4/4 στα φιλικά προετοιμασίας κόντρα σε Ελβετία (4-3), Γκάνα (2-1), Φινλανδία (4-0) και ΗΠΑ (2-1).

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Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν έχει ένα πλήρες από κάθε άποψη ρόστερ στα χέρια του, εντούτοις οι πιθανότητες να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής η Γερμανία δεν είναι πολλές. Όχι λόγω ποιότητας και ταλέντου, αλλά κυρίως γιατί δεν διαθέτει τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες του παρελθόντος. Πάβλοβιτς, Μουσιάλα και Βιρτς είναι οι παίκτες του μέλλοντος για τα «πάντσερ», επί του παρόντος ωστόσο είναι αμφίβολο αν μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της Γερμανίας.

Μεγάλες στιγμές έζησε το Κουρασάο με την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και πλέον καλείται να το απολαύσει στα τρία παιχνίδια που θα δώσει μίνιμουμ στη διοργάνωση. Πίεση και απαιτήσεις για κάτι περισσότερο δεν υπάρχουν, ο Άντβοκαατ και οι παίκτες του καλούνται να απολαύσουν την περίσταση και το αποτέλεσμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.

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Είναι χαρακτηριστικό πως οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή, κοστολογούνται συνολικά μόλις στα 25,78 εκατ. ευρώ. Ξεχωρίζουν ο στόπερ Ομπίσπο (Αϊντχόφεν), οι μέσοι Μπακούνα (Φόλενταμ) και Τσονγκ (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ) και οι εξτρέμ Μαργκαρίθα (Μπέβερεν) και Χάνσεν (Μίντλσμπρο).

Προφανώς και δεν χωράει πολλή ανάλυση στην αναμέτρηση. Οι εκπλήξεις είναι πάντα μέρος της ιστορίας, εντούτοις για να πάρει αποτέλεσμα του Κουρασάο θα πρέπει να γίνουν πολλά... παραφυσικά μαζί. Αξία στις βασικές επιλογές δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να βρεθεί στα ειδικά. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 1,5 γκολ 1ο ημίχρονο & Βιρτς 1+ ασίστ & Γερμανία Over 4,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 6.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

Ολλανδία και Ιαπωνία κλείνουν το πρόγραμμα της Κυριακής, με τη σέντρα της αναμέτρησης προγραμματισμένη για τις 23:00 στο ΑΤ&Τ Stadium, στο πλαίσιο της 1η αγωνιστικής του Group F. Με χαρακτηριστική άνεση, αήττητοι και ρεκόρ 6Ν-2Ι-0Η στο Group G των προκριματικών έφτασαν οι «οράνιε» στην τελική φάση της διοργάνωσης. Στα δύο τελευταία τεστ προβλημάτισαν ωστόσο, καθώς ηττήθηκαν 0-1 από την Αλγερία και επικράτησαν δύσκολα (2-1) του Ουζμπεκιστάν. O Ρόναλντ Κούμαν δοκίμασε διάφορα σχήματα σε αυτά τα ματς, τώρα ωστόσο πρέπει να βρει το ιδανικό για να οδηγήσει την Ολλανδία μακριά στο τουρνουά. Εξαιρετικά ποιοτικό και με άφθονες λύσεις το ρόστερ, το ερώτημα για τους «οράνιε» είναι αν θα καταφέρουν να διαχειριστούν την πίεση για διάκριση...

Στο 4.50 απόδοση να κερδίσουν όλους τους αγώνες του ομίλου οι Ολλανδοί

Με 7N-2I-1H στο Group C της ασιατικής προκριματικής ζώνης, η Ιαπωνία δεν είχε κανένα πρόβλημα για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ 2026. Και μοιάζει έτοιμη για τις προκλήσεις που θα συναντήσει στη διοργάνωση. Επικράτησε με το ίδιο σκορ και στα τρία τελευταία φιλικά της, καθώς νίκησε 1-0 τις Σκωτία, Αγγλία και Ισλανδία κατά σειρά! Πολύ πειθαρχημένη ομάδα, συμπαγής, με ανεξάντλητες φυσικές δυνάμεις, θα είναι δύσκολο καρύδι για τον οποιονδήποτε.

Ο γκολκίπερ Σουζούκι (Πάρμα), οι στόπερ Ίτο (Μπάγερν) και Γουατανάμπε (Φέγενορντ), οι μέσοι Σάνο (Μάιντς), Τανάκα (Λιντς) και Κάμαντα (Κρίσταλ Πάλας), οι εξτρέμ Μαέντα (Σέλτικ), Κούμπο (Σοθιεδάδ), Ντόαν (Άιντραχτ) καθώς και οι φορ Σουζούκι (Φράιμπουργκ), Ουέντα (Φέγενορντ) συνθέτουν έναν κορμό που συνδυάζει ποιότητα, ταχύτητα, τεχνική και εμπειρία.

Βλέπεις εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Φαβορί η Ολλανδία με «υποψιασμένα» όμως σετ αποδόσεων, αφού η Ιαπωνία έχει τον τρόπο να βάλει ζόρια στην αντίπαλο της. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τανάκα 3+ τάκλιν & Over 7.5 σουτ στην εστία σε απόδοση 4.50 στο Bet Builder της Stoiximan.



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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