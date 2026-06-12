Ο άλλοτε βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού, Νίκος Κολομπούρδας, αναλαμβάνει θέση πρώτου προπονητή σε ομάδα των ΗΑΕ.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Νικόλαος Κολομπούρδας, αφού συμφώνησε να αναλάβει την Ντέμπα Αλ-Χασν για την επόμενη σεζόν.

Ο 54χρονος τεχνικός που αποτέλεσε μέλος του προπονητικού τιμ του Παναθηναϊκού μεταξύ 2021 και 2023, είναι έτοιμος να έχει ξανά χρέη πρώτου προπονητή, μετά το 2014 και την παρουσία του στον Εθνικό Άχνας της Κύπρου.

Θυμίζουμε πως ο άλλοτε ποδοσφαιριστής και γεννημένος στη Γερμανία κόουτς, ξεκίνησε την καριέρα του στους πάγκους από την Κ20 του ΠΑΟΚ, πριν μεταβεί στην Κύπρο για λογαριασμό της Αγίας Νάπας, ενώ διετέλεσε προπονητής και της Κ20 της Αλ Νασρ στο Ντουμπάι.