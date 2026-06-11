Επικράτηση του Βαγγέλη Μαζαράκη - που είχε την στήριξη του Ολυμπιακού - υπήρξε ως προς στις εκλογές της ΕΠΣΚ (ΕΠΣ Κεφαλληνίας).

Σε μια εκλογική διαδικασία που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, ο Βαγγέλης Μαζαράκης - που είχε την στήριξη του Ολυμπιακού - αναδείχθηκε νέος πρόεδρος της ΕΠΣ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, επικρατώντας με μεγάλη πλειοψηφία του μέχρι πρότινος προέδρου, Θέμη Βαλσαμή (που είχε την στήριξη της ΕΠΟ). Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΠΣ Κεφαλονιάς – Ιθάκης:

Πρόεδρος

Βαγγέλης Μαζαράκης: 7 ψήφοι

Θεμιστοκλής Βαλσαμής: 5 ψήφοι

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλέγονται

Παντελής Τζωρτζάτος 10

Θεοδόσιος Αναλυτής 7

Γεράσιμος – Χαράλαμπος Καραντινός – Λιβιεράτος 5

Κωνσταντίνος Φραγκισκάτος 7

Παναγής Δρακουλόγκωνας 6

Αθανάσιος Ψαρράς 6

Παναγής Καρούσος 7

Δεν εκλέγονται

Ηλίας Κουρκουμελής 4

Δημητρούλα Ζερβού 3

Αγγελική Τουλάτου 3

Ευστάθιος Λυκούδης 2

Λαμπρινή Μπαλτσαβία 1

Εξελεγκτική Επιτροπή

Βασιλική Αλυσανδράτου: 7 ψήφοι

Γεώργιος Κουράκος: 6 ψήφοι

Λεωνίδας Γελαρδός: 5 ψήφοι