Η αναμονή τελείωσε! Το Μουντιάλ ξεκινάει

Πρεμιέρα στο Μουντιάλ και στα Crazy Stats θα διαβάσετε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ το Μεξικό υποδέχεται τη Νότιο Αφρική το βράδυ της Πέμπτης (11/06). Δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της διοργάνωσης ένα ζευγάρι να ξεκινήσει για δεύτερη φορά το τουρνουά. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά το 2010 στο Γιοχάνεσμπουργκ, επίσης στις 11 Ιουνίου, στην πρεμιέρα και το αποτέλεσμα ήταν 1-1.

Εκείνη η ισοπαλία είναι και η τελευταία σε πρεμιέρα σε Μουντιάλ, ενώ στο στάδιο Azteca μπορεί οι Μεξικανοί να παραμένουν αήττητοι σε 7 ματς σε τελική φάση (με νίκες), όμως είναι και το γήπεδο, στο οποίο αμφότερες οι πρεμιέρες μέχρι τώρα, το

1970 και το 1968, έληξαν ισόπαλες! Τα παιχνίδια ήταν Μεξικό – Σοβιετική Ένωση 0-0 και Βουλγαρία – Ιταλία 1-1 αντίστοιχα. Θα δούμε ξανά το ίδιο αποτέλεσμα; Η ισοπαλία αυτή τη φορά προσφέρεται σε απόδοση 4.50.

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι του Μουντιάλ η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία. Οι Ασιάτες έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 τελευταία τους γκολ σε τελική φάση στη διοργάνωση μετά το 45’. Η επιλογή να δούμε περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο τώρα πληρώνει 2.05. Από εκεί και πέρα, ο Πάτρικ Σικ είναι ο νούμερο ένα… κίνδυνος των Τσέχων, καθώς ήταν ο κορυφαίος τους σκόρερ στα προκριματικά, ενώ έχει 6 γκολ σε 7 ματς σε μεγάλες διοργανώσεις (Euro & Mundial).

Το να σκοράρει τώρα ο Σικ οποιαδήποτε στιγμή προσφέρεται σε απόδοση 2.90.

Ο Καναδάς φιλοξενεί τη Βοσνία και θα προσπαθήσει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί, που τον θέλει να έχει χάσει και τα 6 ματς που έχει δώσει μέχρι τώρα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα τα καταφέρει ή θα συνεχιστεί η κακή του παράδοση; Στο 1.83 ο άσος και στο 4.40 το διπλό.

Οι ΗΠΑ υποδέχονται την Παραγουάη, η οποία δεν έχει δεχθεί πάνω από 1 γκολ σε κανένα από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε τελική φάση Μουντιάλ. Δέχθηκε 2+ γκολ για τελευταία φορά στην ήττα από την Ισπανία με 3-1 το 2002. Στο 1.61 βρίσκουμε το Under 2,5. Παράλληλα, οι Παραγουανοί αντιμετώπισαν οικοδεσπότες στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δύο φορές στο παρελθόν και αμφότερες οι

αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες: 1-1 κόντρα στο Μεξικό το 1986 και 0-0 κόντρα στη Γαλλία το 1998 (ηττήθηκαν στην παράταση με 1-0). Η ισοπαλία τώρα κυμαίνεται σε απόδοση 3.30.

Η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι ξεκινάει το τουρνουά κόντρα στο Μαρόκο τα ξημερώματα της Κυριακής (14/06). Από το 1982 μέχρι σήμερα οι Βραζιλιάνοι τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δεν έχουν χάσει σε καμία από τις 20 προηγούμενες πρεμιέρες τους! Η τελευταία τους ήττα σημειώθηκε το 1934 με 1-3 από την Ισπανία. Επιπλέον, η Σελεσάο έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 τελευταία ματς κόντρα σε αντιπάλους από την Αφρική σε τελική φάση Μουντιάλ. Μοναδική εξαίρεση ήταν η ήττα με 1-0 από το Καμερούν το 2022. Στο 1.63 ο άσος.

22 days to go - All 22 previous @FIFAWorldCup tournaments have been won by teams from...



🇪🇺 Europe (12)

🇧🇷🇦🇷🇺🇾 South America (10)



Monopoly. #OptaWorldCupCountdown pic.twitter.com/HkHOwHg9UW — OptaJoe (@OptaJoe) May 20, 2026



Η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία, με τα «καγκουρό» να χάνουν τις 5 από τις6 προηγούμενες πρεμιέρες τους σε τελική φάση Μουντιάλ, με μοναδική εξαίρεση τη νίκη επί της Ιαπωνίας (3-1) το 2006. Θα το εκμεταλλευτεί η Τουρκία, για να ξεκινήσει με το δεξί το τουρνουά; Στο 1.77 βρίσκουμε το διπλό.

Το βράδυ της Κυριακής (14/06) η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία σε απαιτητική πρεμιέρα. Βέβαια, οι Οράνιε δεν έχουν χάσει κανένα από τα 16 προηγούμενα παιχνίδια τους σε φάση ομίλων στο Μουντιάλ (με 8 νίκες), σερί που είναι το κορυφαίο τρέχον στη διοργάνωση. Ηττήθηκαν για τελευταία φορά το 1994 με 1-0 από το Βέλγιο. Επίσης, δεν έχουν χάσει σε καμία από τις 9 προηγούμενες πρεμιέρες τους, φτάνοντας στη νίκη στις 7 από αυτές. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1934, για να βρούμε την τελευταία τους ήττα, με 3-0 από την Τσεχοσλοβακία. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

Η Σουηδία παραμένει αήττητη σε κάθε μία από τις 4 προηγούμενες πρεμιέρες της σε τελική φάση Μουντιάλ, χάνοντας για τελευταία φορά το 1990 με 2-1 από τη Βραζιλία. Κέρδισε, όμως, μόλις 1 φορά, μένοντας στην ισοπαλία σε 3 περιπτώσεις. Θα συνεχιστεί το σερί και κόντρα στην Τυνησία; Η ισοπαλία πληρώνει 3.30.

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Το Βέλγιο ξεκινάει τη διοργάνωση κόντρα στην Αίγυπτο, έχοντας χάσει μόλις 1 από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια για τη φάση των ομίλων στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή η ήττα είχε έρθει με 2-0 από το Μαρόκο το 2022. Πρέπει, μάλιστα, να γυρίσουμε πίσω στο 1986, για να βρούμε την τελευταία ήττα των Βέλγων σε πρεμιέρα (1-2 από το Μεξικό). Τέλος, η Αίγυπτος δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 7 παιχνίδια της μέχρι τώρα στην τελική φάση της διοργάνωσης, χάνοντας τα 5 από αυτά. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.66.

Κάθε ένα από τα 8 τελευταία γκολ του Ιράν σε τελική φάση Μουντιάλ σημειώθηκαν στην επανάληψη. Η επιλογή να δούμε τώρα περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο προσφέρεται σε απόδοση 2.05 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Τέλος, ο Μεχντί Ταρέμι είχε άμεση συμμετοχή στο 49% των τερμάτων του Ιράν στα προκριματικά. Στο 2.80 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ταρέμι.

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