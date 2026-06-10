Φινάλε ή ανατροπή με κοινό σημείο το… 100!

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ για το τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» θέλουν να μείνουν ζωντανοί στη μάχη για το πρωτάθλημα και για να το κάνουν αυτό θέλουν μόνο τη νίκη ώστε να φέρουν τη σειρά στο 2-2. Το βράδυ της Δευτέρας άλλωστε γνώρισαν την ήττα με 102-92 στο ΣΕΦ σε ένα παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις και ένταση. Ο Γκραντ ήταν αυτός που ξεχώρισε για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, έχοντας 19 πόντους και 5 ασίστ.

O Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε 12 και τώρα θέλει να επαναλάβει εμφάνιση παρόμοια με αυτή του προηγούμενου παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ. Το να σημειώσει Over 13.5 Πόντους στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.71 στη Novibet.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ GBL ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100

Οι γηπεδούχοι έχουν μεγαλύτερη πίεση καθώς ξέρουν πλέον ότι δεν έχουν περιθώριο ήττας. Γενικά ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει δείξει καλό πρόσωπο σε αυτή τη σειρά και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία μεγάλη ευκαιρία, να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, πήρε και δεύτερη νίκη στο ΣΕΦ και έκανε μεγάλο βήμα για τον τίτλο.

Ο Γάλλος, MVP του Final 4, πέτυχε 28 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ και ήταν από τους κυριότερους λόγους που η ομάδα του έφτασε στη νίκη. Από κοντά ακολούθησε και ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συνέχισε τις καλές εμφανίσεις με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Σέρβος σέντερ μπορεί να εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα του ματς και το να πετύχει Over 9.5 Πόντους προσφέρεται σε απόδοση 1.74 στη Novibet.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ GBL ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100

Στο ματς του ΟΑΚΑ, το σκορ έμεινε σε χαμηλά επίπεδα (68-58) και δεν αποκλείεται να υπάρξει παρόμοια εικόνα και τώρα. Το Under 164.5 Πόντοι είναι σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.