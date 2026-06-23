Μέρες Μουντιάλ: Πώς να απολαύσεις τη γιορτή του ποδοσφαίρου όπως της αξίζει

Το Μουντιάλ συνοδεύεται με καλοκαίρι μετά από οκτώ χρόνια και στην Ελλάδα ξέρουμε πώς να το υποδεχτούμε...

Καλοκαίρι με μπάλα σημαίνει ήλιος, χαλάρωση, καλή παρέα κι ένα ούζο να τα συνοδεύει. Τί καλύτερο από το να μαζευτείς με τα φιλαράκια σου σε μια αυλή, με τους μεζέδες παραδίπλα για το πιο δυνατό συνοδευτικό μιας καλής ματσάρας. Πολλοί από τους αγώνες θα κάνουν σέντρα και απογευματάκι, στην κατάλληλη ώρα για να απολαύσεις ένα καλό παιχνίδι. Τα πρωινά δουλειά ή παραλία, το απόγευμα μάζεμα στο σπίτι με παρέα ή έξοδος σε μαγαζί με τηλεόραση ώστε να παίζουν παράλληλα και τα ματσάκια.

Αν ρωτάτε εμάς, η πρόταση είναι η εξής για μια ελεύθερη ημέρα. Παραλία το πρωί, ακολουθώντας τον Ήλιο, μάζωξη μετά με την παρέα στην τοπική ταβέρνα κι έπειτα τα υπόλοιπα παίρνουν από μόνα τους τον δρόμο τους...

Μια γερή παραγγελιά με ψαρικά, ένα Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου για συνοδευτικό και φουλ σχόλια για Μουντιάλ από όλη την παρέα. Ποιος είναι ο παικταράς, ποιος δεν βλέπεται στο γήπεδο, ο προπονητής που καθυστέρησε την αλλαγή και όλα τα σχετικά..

Πριν τη σέντρα φυσικά εξυπακούεται πως θα πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογες προβλέψεις των «γκουρού», όπως και το δούλεμα που θα πέσει αργότερα όταν το ματσάκι πάρει διαφορετική τροπή. Για μια αυθεντική ποδοσφαιροκουβέντα στην Ελλάδα... Και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν.

Για λίγες ώρες αφήστε τα προβλήματα της καθημερινότητας στην άκρη, βάλτε ένα Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου και ανοίξτε την τηλεόραση για το κορυφαίο τουρνουά, το οποίο θα δούμε ξανά καλοκαίρι μετά από οκτώ χρόνια αναμονής.

Γιατί αυτό σημαίνει να ακολουθείς αυτό που σε ενώνει. Το ποδόσφαιρο, την παρέα, το καλοκαίρι, τον Ήλιο. Γιατί η ζωή είναι καλύτερη όταν τη ζεις μαζί.

Ποιοι είναι οι Ακόλουθοι του Ήλιου

Οι «Ακόλουθοι του Ήλιου» είναι ένα community που δημιούργησε το Ούζο Πλωμαρίου. Είναι άνθρωποι που αγαπούν το φως και τη ζεστασιά, επιλέγουν να μοιράζονται το τραπέζι, μοιράζονται κοινές εμπειρίες και βλέπουν κάθε ηλιόλουστη μέρα ως ευκαιρία για σύνδεση.

Μέσα από την κοινότητα του Ούζου Πλωμαρίου, οι νικητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε cooking classes από κοινού, να φτιάξουν κοινές εμπειρίες, απολαμβάνουν prive dinners & κρουαζιέρες και άλλα πολλά δώρα και εμπειρίες.

Το Πλωμάρι έρχεται φυσικά στο τραπέζι αυτών των στιγμών, ως κομμάτι της εμπειρίας που μοιράζεται.

Μάθε περισσότερα για τους Ακόλουθους του Ήλιου και μπες κι εσύ στον διαγωνισμό αυτού του μήνα

10 συλλεκτικά T-shirts για να νιώθεις τον ήλιο σε κάθε σου βόλτα

10 συλλεκτικές πετσέτες θαλάσσης για να αγκαλιάζεις τον ήλιο μετά από κάθε σου βουτιά

Γιατί η ζωή είναι καλύτερη όταν τη ζεις μαζί.

Γιατί έχει Ήλιο.