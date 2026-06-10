Νέστα: Ανέλαβε την Αβελίνο ο Ιταλός
Νέο κεφάλαιο για τον Νέστα! Ο πρώην Ιταλός αμυντικός είναι ο νέος προπονητής της Αβελίνο, ομάδα που αγωνίζεται στη Serie B, επιστρέφοντας στους πάγκους μετά την περιπέτειά του στη Μόντσα.
Ο παλαίμαχος θρύλος της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας θα αναλάβει ξανά τα ηνία ιταλικής ομάδας, μετά τις Μόντσα, Ρετζιάνα, Φροζινόνε και Περούτζια. Η διαδρομή του στους πάγκους ξεκίνησε το 2015 από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και την Μαϊάμι FC.
Η Αβελίνο τερμάτισε όγδοη την περυσινή σεζόν στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και αγωνίστηκε στα playoffs, όπου αποκλείστηκε στην πρώτη φάση από την Κατάντζαρο.
𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐍𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨 💚— U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) June 8, 2026
🐺 Benvenuto tra i lupi
ℹ️ https://t.co/YGero2mm9B #usavellino1912 #branco pic.twitter.com/Ko8a7wDM8P
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