Νέστα: Ανέλαβε την Αβελίνο ο Ιταλός

Νέστα: Ανέλαβε την Αβελίνο ο Ιταλός

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Ο Αλεσάντρο Νέστα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αβελίνο, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.

Νέο κεφάλαιο για τον Νέστα! Ο πρώην Ιταλός αμυντικός είναι ο νέος προπονητής της Αβελίνο, ομάδα που αγωνίζεται στη Serie B, επιστρέφοντας στους πάγκους μετά την περιπέτειά του στη Μόντσα.

Ο παλαίμαχος θρύλος της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας θα αναλάβει ξανά τα ηνία ιταλικής ομάδας, μετά τις Μόντσα, Ρετζιάνα, Φροζινόνε και Περούτζια. Η διαδρομή του στους πάγκους ξεκίνησε το 2015 από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και την Μαϊάμι FC.

Η Αβελίνο τερμάτισε όγδοη την περυσινή σεζόν στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και αγωνίστηκε στα playoffs, όπου αποκλείστηκε στην πρώτη φάση από την Κατάντζαρο.

     

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