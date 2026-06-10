Κλείνει στην Έρτσγκεμπίργκε ο Κόκοβας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Στέλιος Κόκοβας είναι μία... ανάσα από τη μεταγραφή του στην Έρτσγκεμπίργκε της τρίτης κατηγορίας στη Γερμανία.

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του θα κάνει ο Στέλιος Κόκοβας καθώς μετά από δύο χρόνια στη Φοίνιξ της τέταρτης κατηγορίας, θα βρίσκεται σε διαφορετική στέγη τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο 25χρονος ακραίος μπακ τα έχει βρει σε όλα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Έρτσγκεμπίργκε της τρίτης κατηγορίας της Γερμανίας, η οποία έμεινε ευχαριστημένη από τις επιδόσεις του.

Παρότι μιλάμε για αμυντικό, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μέτρησε 13 γκολ και 3 ασίστ σε συνολικά 56 συμμετοχές με τη Φοίνιξ ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Καρβίνα (Τσεχία), Ποχρόνιε (Σλοβακία) αλλά και στην Μπόχουμ από την οποία βγήκε και μέτρησε έξι παιχνίδια στην πρώτη ομάδα.