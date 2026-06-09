Γεωργία - Ελλάδα 2-3: Τα Highlights της νίκης της Εθνικής γυναικών
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Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από το παιχνίδι των Εθνικών γυναικών των Γεωργίας και Ελλάδας (2-3).
Η Εθνική μας ομάδα των γυναικών έκλεισε τις υποχρεώσεις της ως προς τον 4ο όμιλο της League C που αποτελεί την α' προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τη νίκη 3-2 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα. Δείτε στο σχετικό βίντεο όλα τα γκολ και τις πιο καλές φάσεις του αγώνα.
@Photo credits: ΕΠΟ
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