Μετά το 1-2 του πρώτου μέρους, η Γεωργία και η Ελλάδα πέτυχαν από ένα στο δεύτερο μέρος με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί με 3-2.

Παίζοντας χωρίς το παραμικρό άγχος, καθώς η άνοδος στην League B και τη συμμετοχή στα play offs πρόκρισης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε εξασφαλιστεί, η Εθνική μας ομάδα, αλλά και η Γεωργία συνέχισαν και στο δεύτερο ημίχρονο να μας προσφέρουν θέαμα, στο τελευταίο της ματς για την α' προκριματική διαδικασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά το 1-2 του πρώτου ημιχρόνου η Εθνική μας μπήκε δυνατά και στο δεύτερο και στο 60' κατάφερε να κάνει το ν1-3 με την Μπρουκσάιρ να κάνει σέντρα από αριστερά, να κοντράρει σε πόδι αντιπάλου και να καταλήγει στα δίχτυα.

Δύο λεπτά αργότερα και μετά από μία φάση διαρκείας οι Γεωργιανές κατάφεραν να μειώσουν και πάλι στο γκολ με την Μπράμε από κοντά να κάνει το 2-3.