Σύμφωνα με την «O Jogo», η Αλ Χιλάλ δίνει «γη και ύδωρ» για να πείσει τον Βίτορ Περέιρα να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

«Χρυσάφι» για τον Βίτορ Περέιρα δίνει η Αλ Χιλάλ! Σύμφωνα με την πορτογαλική «O Jogo» η ομάδα της Saudi Pro League έχει καταθέσει μια πλουσιοπάροχη προσφορά στον νυν τεχνικό της Νότιγχαμ Φόρεστ και πρώην του Ολυμπιακού.

Ο 57χρονος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 με τους «Tricky Trees», όμως αυτό δεν φαίνεται να πτοεί ιδιαίτερα την Αλ Χιλάλ, η οποία τον έχει βάλει στο... μάτι.

Ο Σιμόνε Ιντζάγκι βρίσκεται με το ένα... πόδι εκτός συλλόγου μετά την απώλεια του πρωταθλήματος από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και ο πολύπειρος τεχνικός της Νότιγχαμ αποτελεί για τους Σαουδάραβες την ιδανική λύση.

Ο Πορτογάλος κόουτς έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε Αλ Αχλί και Αλ Σαμπάμπ, όντας γνώστης της λίγκας της Σαουδικής Αραβίας. Υπενθυμίζουμε πως πέρασε και από τα μέρη μας, κατακτώντας το νταμπλ του 2015 με τον Ολυμπιακό.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Περέιρα, αναγέννησε τη Φόρεστ η οποία έβλεπε ορατό το φάσμα του υποβιβασμού και όχι μόνο εξασφάλισε τη σωτηρία με χαρακτηριστική άνεση αλλά έφτασε τον σύλλογο του «City Ground» μέχρι τα ημιτελικά του Europa League, όπου αποκλείστηκε από την μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου, Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι.