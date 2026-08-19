Η Τράμπζονσπορ θέλει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς μετά τον Σαλάχ θέλει να πάρει στην Τραπεζούντα και τον Καρίμ Μπενζεμά.

Η Τράμπζονσπορ έχει πυροδοτήσει ήδη μια «βόμβα» το φετινό καλοκαίρι με την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως φαίνεται φαίνεται πως ακόμα δεν έχει... χορτάσει στο μεταγραφικό παζάρι. Σύμφωνα άλλωστε με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιατζίζ Σαμπουντσούογλου, έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και με την πλευρά του Καρίμ Μπενζεμά!

Η Αλ Χιλάλ θέλει να τερματίσει το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού που ψάχνει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως προτάθηκε στην Τράμπζονσπορ για να μετακομίσει στην Τουρκία.

Μέχρι πρότινος η ομάδα από την Τραπεζούντα βρισκόταν σε συζητήσεις με την Αλ Χιλάλ για την απόκτηση ενός άλλου επιθετικού της - του Ντάρβιν Νούνιες - δίχως ωστόσο να υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων για τη μεταγραφή.

Πλέον η ευκαιρία της απόκτησης του Καρίμ Μπενζεμά μπορεί να οδηγήσει την Τράμπζονσπορ σε αλλαγή πλεύσης σχετικά με τον νέο της κεντρικό επιθετικό, μιας και οι δυο πλευρές παραμένουν σε συζητήσεις για να εξερευνήσουν την πιθανότητα μεταγραφής.