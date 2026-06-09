Γιάννης Σιάλας: Ο άνθρωπος πίσω από τη νέα εποχή του ΑΙΟ Μυτιλήνης

Για πολλούς Έλληνες της διασποράς, η Ελλάδα είναι αναμνήσεις, οικογένεια και καλοκαίρια. Για τον Γιάννη Σιάλα, έγινε αποστολή ζωής.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αυστραλία, με ρίζες από τη Σκάλα Καλλονής Λέσβου, το Καρπενήσι και τη Ρόδο, ο Γιάννης Σιάλας μεγάλωσε σε μια από τις πιο δυνατές ελληνικές κοινότητες της Νότιας Αυστραλίας, στο Renmark. Εκεί, οι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν τη δεκαετία του ’50 δημιούργησαν μια κοινωνία που κράτησε ζωντανές τις παραδόσεις, την πίστη και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Νιώθω πως μεγαλώσαμε πιο Έλληνες από πολλούς στην Ελλάδα σήμερα», λέει χαρακτηριστικά.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε δυναμικά μέσα από τη Red Bull, όπου σε ηλικία μόλις 23 ετών ανέλαβε National On Premise Manager για την Ινδονησία. Η καριέρα του τον οδήγησε στην Τζακάρτα, όπου παρέμεινε ενεργός επιχειρηματικά, χωρίς ποτέ να χάσει τη σύνδεσή του με την Ελλάδα.

Παράλληλα δημιούργησε τη PHOS Sports και το brand αθλητικού ρουχισμού RODO Sports, ενώ το 2024 ίδρυσε μαζί με την οικογένειά του την Iraklis Wines και αργότερα τη ZOZO, μια εταιρεία zero sugar αναψυκτικών που δραστηριοποιείται στην Ινδονησία.

Το 2025, βλέποντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το ποδόσφαιρο στη Λέσβο, αποφάσισε να εμπλακεί ενεργά στο νέο project του AIO Mytilinis.

Αρχικά ως αντιπρόεδρος και πλέον ως πρόεδρος του συλλόγου, ο Σιάλας χρηματοδότησε μεγάλο μέρος της πρώτης χρονιάς, συνέβαλε στη δημιουργία της ταυτότητας, των εμφανίσεων και του branding της ομάδας, ενώ δημιούργησε και διεθνές δίκτυο προβολής μέσω Ινδονησίας.

«Μια μέρα στην Τζακάρτα είδα έναν Ινδονήσιο να φοράει jacket του ΑΙΟ Μυτιλήνης πάνω σε μηχανάκι. Εκεί κατάλαβα ότι αυτό που χτίζουμε μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της Λέσβου», αναφέρει.

Μέσα στην πρώτη της σεζόν, η ομάδα κατάφερε άνοδο από τη Β’ στη Α’ Τοπική, ενώ ήδη σχεδιάζει γυναικεία ομάδα, ακαδημίες και νέες συνεργασίες με την αγορά της Ινδονησίας.

Σήμερα, μαζί με τον αντιπρόεδρο Έκτορα Σακαλόγλου και τη νέα διοικητική ομάδα, ο Σιάλας θέλει να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό:

Έναν σύλλογο που θα εκπροσωπεί τη Λέσβο, θα εξελίσσει ντόπιους ποδοσφαιριστές και ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδονησία.

Μια ιστορία ελληνικής μετανάστευσης, επιστροφής και ποδοσφαίρου που αυτή τη φορά ολοκληρώνεται εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: στη Λέσβο.