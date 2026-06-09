Καλεσμένος των Βαγγέλη και Μιλτιάδη Μαρινάκη ο διάσημος ράπερ, Τράβις Σκοτ
Πριν από λίγες μέρες, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης και ο γιος του, Μιλτιάδης βρέθηκαν στο «First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner» όπου έδωσαν το παρών σημαντικά ονόματα του ποδοσφαίρου και μη από όλη την Ευρώπη.
Εκεί αμφότεροι συναντήθηκαν και φωτογραφήθηκαν με τον διάσημο Αμερικανό ράπερ, Τράβις Σκοτ, ο οποίος βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή τα Ποσειδώνια 2026.
Συγκεκριμένα, οι Βαγγέλης και Μιλτιάδης Μαρινάκης προσκάλεσαν τον σπουδαίο καλλιτέχνη στο Island Athens Riviera και εκείνος μαζί με τους Swedish House Mafia πρόσφεραν ένα απίθανο show σε όσους παρευρεθήκαν εκεί.
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