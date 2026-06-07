Γκαγκάτσης: «Η Εθνική Ομάδα πρέπει να αγωνίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε τον δικό του χαιρετισμό ενόψει του φιλικού της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Μετά ισόπαλο φιλικό με τη Σουηδία (2-2) στη Στοκχόλμη, η Εθνική Ελλάδος ταξίδεψε στην Κρήτη όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έστειλε τον δικό του χαιρετισμό για το συγκεκριμένο ματς και στάθηκε στο κομμάτι της έδρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους της ΕΠΟ σάς καλωσορίζω στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου η Εθνική επιστρέφει για έναν σπουδαίο φιλικό αγώνα, με την Ιταλία, έναν αντίπαλο με μεγάλη ιστορία και ξεχωριστό ειδικό βάρος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η επιλογή των φετινών φιλικών αγώνων εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της ομάδας μας ενόψει μιας ιστορικής πρόκλησης, καθώς από το φθινόπωρο η Ελλάδα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη League A του Nations League και θα δοκιμαστεί σε συνθήκες πολύ υψηλού ανταγωνισμού. Η Εθνική αντιμετώπισε πριν από λίγες ημέρες τη Σουηδία, που συμμετέχει στο Μουντιάλ, και απόψε φιλοξενεί την Ιταλία, η φανέλα της οποίας φέρει τέσσερα αστέρια που αντιστοιχούν στις ισάριθμες κατακτήσεις Μουντιάλ.

Η παρουσία της Εθνικής στο Ηράκλειο δεν είναι συγκυριακή. Η Ομοσπονδία έχει αξιολογήσει έμπρακτα τη θερμή ανταπόκριση και τη σταθερή στήριξη του φίλαθλου κοινού της Κρήτης, το οποίο δημιουργεί κάθε φορά ατμόσφαιρα αντάξια της ιστορίας και της προσπάθειας των διεθνών μας. Για τον ίδιο λόγο, το Ηράκλειο έχει φιλοξενήσει πέρσι το καλοκαίρι δύο φιλικούς αγώνες της Εθνικής, ενώ επιλέχθηκε και για τη διοργάνωση τόσο του αμέσως προηγούμενου, όσο και του προσεχούς Super Cup.

Η ΕΠΟ κινείται με βάση τη φιλοσοφία της αποκέντρωσης και επιθυμεί η Εθνική Ομάδα να αγωνίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι οι διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις, τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων όσο και σε επίπεδο υποδομών και προσβασιμότητας, περιορίζουν αντικειμενικά τις διαθέσιμες επιλογές.

Παρ' όλα αυτά, κάθε πόλη που μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις φιλοξενίας διεθνών αγώνων αποτελεί για την Ομοσπονδία πολύτιμο συνεργάτη και σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της Εθνικής Ομάδας σε ολόκληρη τη χώρα.

Είναι χαρά και επιδίωξή μας να αξιοποιούμε τέτοιες επιλογές, μεταφέροντας την εμπειρία της Εθνικής σε φιλάθλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».