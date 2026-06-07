«Από οπαδό για οπαδό»: Μία από τις πιο ποδοσφαιρικές pub της Ευρώπης βρίσκεται στο Όσλο!

Το Gazzetta εντόπισε στο κέντρο του Όσλο της Νορβηγίας μία από τις ποδοσφαιρικές pub του κόσμου και με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη της, Στέφαν Κονούπεκ σας ξεναγεί σε αυτή.

Αποστολή στο Όσλο: Νότης Χάλαρης - Βασιλική Μπαρτζιώτη

Περπατώντας στα πανέμορφα στενά του Όσλο της Νορβηγίας το μεσημέρι της Κυριακής (24/05), ένα ξαφνικό «γκολ» από το πουθενά με ξάφνιασε. Κοιτάω αριστερά, κοιτάω δεξιά και από ένα παράθυρο διακρίνω τη φανέλα του Μαλντίνι και κάποια παλιά κύπελλα.

Μόλις πήγα από μπροστά, διέκρινε το όνομα «Bohemen Sports Pub» και αρκετές λευκές φανέλες της Τότεναμ. Πήγα να μπω και η πινακίδα μπροστά έγραφε «We are fully booked from 16:00 today». Δηλαδή από την ώρα που ξεκινούσαν τα ματς της Premier League εκείνη τη μέρα για την τελευταία αγωνιστική της σεζόν.

Μέσα διέκρινες οπαδούς από διάφορες ομάδες της Αγγλίας, με αυτούς της Τότεναμ να κάθονται σε αναμμένα... κάρβουνα λόγω της μάχης για την παραμονή στην κατηγορία. Το βράδυ πήγα εκ νέου για να δω το μαγαζί σε πιο... φυσιολογικές συνθήκες προκείμενου να αντιληφθώ το τι υπάρχει στους τοίχους.

Και το θέαμα ήταν άκρως ποδοσφαιρικό...

Λάβαρα, κασκόλ ομάδων, εισιτήρια, υπογραφές σε σημεία που δεν φαντάζεται κανείς, φανέλες από κορυφαίους παίκτες και φυσικά η Βαλερένγκα είχε τη δική της χάρη μέσα στη pub. Όχι τυχαία φυσικά καθώς οπαδοί της ομάδας ήταν εκείνοι που είχαν την ιδέα και άνοιξαν τις πόρτες αυτού του μαγαζιού το 1998.

Μετά από 28 χρόνια, αυτή η pub παραμένει από τους κορυφαίους προορισμούς της πόλης για τα ποδοσφαιρικά γεγονότα με έμφαση στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στους αγώνες της αγαπημένης τους Βαλερένγκα. Και εδώ θα αναρωτηθείτε, γιατί Αγγλία;

Επειδή η Νορβηγία είναι από τις πρώτες χώρες που μετέδωσαν ματς του Νησιού, τη δεκαετία του '60, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να είναι από τα πιο δημοφιλή πρωταθλήματα, μετά το νορβηγικό φυσικά.

Ο ιδιοκτήτης της pub, Στέφαν Κονούπεκ μίλησε στο Gazzetta και μας έκανε μία μικρή ξενάγηση στον χώρο, μεταφέροντας τον παλμό αλλά και την ιστορία που κουβαλά το «Bohemen».

Πότε άνοιξε η παμπ και πώς προέκυψε η ιδέα;

«Η παμπ άνοιξε τον Ιούλιο του 1998. Η Klanen, ο σύνδεσμος φιλάθλων της τοπικής μας ομάδας, της Vålerenga IF, ήθελε έναν χώρο που να ανήκει και να διαχειρίζεται αποκλειστικά η ίδια. Έτσι δημιουργήσαμε αυτό που θεωρούσαμε την ιδανική ποδοσφαιρική παμπ.

Έκτοτε έχουμε επεκταθεί και διαθέτουμε πλέον και μια δεύτερη παμπ (Vålerenga Vertshus) στην περιοχή του Όσλο που ονομάζεται Vålerenga και από όπου παραδοσιακά προέρχονταν οι οπαδοί μας. Διατηρούμε επίσης ένα μπαρ και εστιατόριο στο Intility, την έδρα της Vålerenga, όπου συγκεντρώνονται οι φίλαθλοι πριν και μετά τους εντός έδρας αγώνες».

Από πού βρήκατε όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά αντικείμενα;

«Όλα όσα βρίσκονται στους τοίχους και στο ταβάνι έχουν δωριστεί από εργαζομένους και πελάτες. Πολλά από τα κασκόλ και τις σημαίες έχουν ιστορική σημασία, καθώς συνδέονται με αγώνες που έχει δώσει η Vålerenga.

Μεγάλο μέρος της συλλογής σχετίζεται επίσης με ξένους συλλόγους που υποστηρίζουν οι πελάτες μας. Οι πιο δημοφιλείς είναι οι μεγάλες ομάδες της Αγγλίας, αλλά υπάρχουν επίσης φίλαθλοι γερμανικών και ιταλικών ομάδων που παρακολουθούν τους αγώνες στην παμπ μας.

Παραδοσιακά, πολλοί Νορβηγοί υποστηρίζουν μία ξένη ομάδα παράλληλα με τη νορβηγική τους ομάδα. Συνήθως πρόκειται για αγγλικούς συλλόγους, επειδή το αγγλικό ποδόσφαιρο προβαλλόταν συστηματικά στη νορβηγική τηλεόραση ήδη από τη δεκαετία του 1960.

Έτσι, στους τοίχους μας θα βρείτε αναμνηστικά από πολλές ομάδες και πρωταθλήματα, αλλά από τη Νορβηγία υπάρχει μόνο η Vålerenga IF. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτόν τον σύλλογο και δεν θα βάζαμε ποτέ τα χρώματα των τοπικών μας αντιπάλων στην παμπ.

Στην πραγματικότητα, διαθέτουμε περίπου τα διπλάσια αντικείμενα από όσα χωράνε στους τοίχους και προσπαθούμε να δίνουμε προτεραιότητα σε εκείνα που ανήκουν σε συλλόγους των οποίων οι φίλαθλοι επισκέπτονται τακτικά την παμπ».

Πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς. Πότε αρχίσατε να παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, παίξατε όταν ήσασταν μικρός και ποιος αγώνας σας έχει μείνει αξέχαστος;

«Έπαιζα ποδόσφαιρο όταν ήμουν παιδί, αλλά σταμάτησα περίπου στα 16 λόγω τραυματισμών. Άρχισα να παρακολουθώ αγώνες της Vålerenga γύρω στα 18 μου χρόνια και γρήγορα έγινα φανατικός. Από τα 18 έως περίπου τα 30 ταξίδευα συστηματικά με λεωφορείο και αεροπλάνο για τους εκτός έδρας αγώνες. Σήμερα εξακολουθώ να προσπαθώ να πηγαίνω στους περισσότερους εντός έδρας αγώνες και σε μερικούς εκτός έδρας.

Οι πιο αξέχαστοι αγώνες για μένα ήταν εκείνοι στο Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης τη σεζόν 1998-99. Τότε αποκλείσαμε την Μπεσίκτας από την Τουρκία και φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά, όπου αντιμετωπίσαμε την Τσέλσι και τελικά αποκλειστήκαμε».

Ποια είναι η βασική φιλοσοφία της παμπ και τι λένε οι πελάτες για τη διακόσμηση;

«Η βασική ιδέα είναι να υπάρχει ένας χώρος «ΑΠΟ ΟΠΑΔΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΑΔΟΥΣ». Το ιδανικό σημείο συνάντησης για τους πραγματικά παθιασμένους φιλάθλους του ποδοσφαίρου. Η διακόσμηση εξελίχθηκε φυσικά μέσα στα χρόνια και πλέον έχει αποκτήσει τη δική της... προσωπικότητα».

Ποιο είναι το αγαπημένο σας αντικείμενο στην παμπ;

«Δύσκολη ερώτηση. Ένα από τα αγαπημένα μου αντικείμενα είναι ένα κομμάτι χλοοτάπητα από έναν αγώνα που έγινε το 1995 στην πόλη Τένσμπεργκ. Η Vålerenga έδινε τότε έναν κρίσιμο αγώνα για να αποφύγει τον υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία. Κερδίσαμε το παιχνίδι, οι φίλαθλοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και πολλοί πήραν κομμάτια από το γρασίδι ως αναμνηστικό».

Πότε δημιουργείται η καλύτερη ατμόσφαιρα στην παμπ;

«Η καλύτερη ατμόσφαιρα δημιουργείται όταν η Vålerenga δίνει σημαντικούς αγώνες και η παμπ είναι γεμάτη από ομοϊδεάτες φιλάθλους. Στους αγώνες της Premier League ή άλλων ξένων πρωταθλημάτων υπάρχουν συχνά δύο διαφορετικές ομάδες υποστηρικτών που υποστηρίζουν αντίπαλες ομάδες. Όταν όμως παίζει η Vålerenga, όλοι υποστηρίζουν την ίδια ομάδα».

Υπάρχει κάποια ιστορία με εσάς ή κάποιον πελάτη που θυμάστε μέχρι σήμερα;

«Υπάρχουν 28 χρόνια ιστορίας και πολλοί από εμάς που εργαζόμαστε εδώ βρισκόμαστε στην παμπ από την πρώτη μέρα ή, τουλάχιστον, είμαστε υποστηρικτές της ομάδας όλο αυτό το διάστημα. Οι ιστορίες είναι αμέτρητες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια που να αξίζει να αναφερθεί περισσότερο από όλες τις άλλες».

Πώς νιώθουν οι Νορβηγοί για το επερχόμενο Μουντιάλ;

«Οι Νορβηγοί είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι. Η τελευταία μεγάλη εθνική ομάδα της χώρας νίκησε τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, λίγο πριν ανοίξουμε την παμπ. Από τότε ζήσαμε σχεδόν 30 χρόνια απογοητεύσεων. Γι’ αυτό τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και σχεδόν κάθε Νορβηγός θα παρακολουθεί τους αγώνες αυτό το καλοκαίρι».

Τι σημαίνουν ο Χάαλαντ και ο Έντεγκααρντ για τη Νορβηγία;

«Αποτελούν την ενσάρκωση όλων όσων συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο νορβηγικό ποδόσφαιρο: της ανάπτυξης και της σοβαρής δουλειάς που κρύβεται πίσω από αυτές τις επιτυχίες. Πιστεύω επίσης ότι άνοιξαν τον δρόμο για τους νεότερους ποδοσφαιριστές που ακολουθούν. Παράλληλα, θεωρούνται τα δύο μεγαλύτερα αστέρια της εθνικής ομάδας».

Έχετε κάτι από το ελληνικό ποδόσφαιρο στην παμπ σας;

«Παρότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στη Νορβηγία, εμείς ως οπαδοί γνωρίζουμε καλά την ελληνική οπαδική κουλτούρα, τη φανταστική ατμόσφαιρα πολλών ελληνικών γηπέδων και τις μεγάλες αντιπαλότητες μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων. Σίγουρα διαθέτουμε κασκόλ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση, καθώς η Vålerenga τον έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει ηττηθεί από αυτόν».