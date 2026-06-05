Η Εθνική ομάδα της Νορβηγίας κέρδισε στον... διαγωνισμό φωτογραφίας, αφού οι παίκτες της ντύθηκαν Βίκινγκς ενόψει Μουντιάλ.

Ούτε μια εβδομάδα δεν έμεινε για την πρώτη σέντρα στο φετινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, και, μια από τις ομάδες που ο φίλαθλος κόσμος περιμένει με ενδιαφέρον είναι η Νορβηγία.

Η παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε... χαμό στα προκριματικά, κερδίζοντας μεταξύ άλλων δυο φορές την Ιταλία και παίρνοντας εύκολα το εισιτήριο για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Φαίνεται όμως πως οι Νορβηγοί κερδίζουν και... εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό διότι μας χάρισαν τη... φωτογραφία του τουρνουά (πριν αυτό ξεκινήσει). Τι έκαναν; Όλη η αποστολή φόρεσε στολές Βίκινγκς και φωτογραφήθηκε μπροστά από ένα πλοίο Drakkar στο Σόγκνεφιορντ.

Φυσικά, το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στα social media.