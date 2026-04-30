Χάαλαντ: Ενοχλημένοι οι Νορβηγοί για τη συμμετοχή του σε διαφήμιση μπύρας
Μια διαφημιστική καμπάνια μπύρας ήταν η αφορμή αποδοκιμαστικών σχολίων προς τον Έρλινγκ Χάαλαντ! Η διαφήμιση αλκοόλ δεν επιτρέπεται στη χώρα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και ο υψηλόσωμος σταρ της Μάντσεστερ Σίτι έλαβε μέρος στην καμπάνια της Budweiser για το Μουντιάλ 2026.
Στη διαφήμιση συμμετέχουν ο 25χρονος φορ, ο πατέρας του Άλφι Χάαλαντ και ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ. Στη Νορβηγία το θέμα πήρε τεράστιες προεκτάσεις με εκπροσώπους οργανισμών πρόληψης κατά του αλκοόλ να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, αφού -όπως υποστήριξαν- ο διεθνής επιθετικός είναι δημόσιο πρόσωπο που ασκεί επιρροή στη νέα γενιά και οι εν λόγω πρωτοβουλίες περνάνε λάθος μηνύματα.
Ορισμένοι «πολέμιοι» της κίνησης του Χάαλαντ την χαρακτήρισαν ως λυπηρή και αμφιλεγόμενη, ειδικότερα σε ένα χρονικό διάστημα, που η χώρα τους ετοιμάζεται για τη συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε... ντρίμπλα στα αρνητικά σχόλια, εστιάζοντας στο όνειρο της συμμετοχής στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, που αποτελεί όνειρο για τον ίδιο, όπως τόνισε.
