Η MC Αλζέρ κατέκτησε το 10ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Αλγερία και το γιόρτασε γεμίζοντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα το Αλγέρι.

Καταπληκτικό σκηνικό στο Αλγέρι για την πρωταθλήτρια MC Αλζέρ! Η ομάδα της πρωτεύουσας της Αλγερίας κατέκτησε το 10ο πρωτάθλημα και το τρίτο συνεχόμενο, γιορτάζοντάς το με ένα απίθανο σκηνικό, που κόβει την... ανάσα.

Οι υποστηρικτές της αφρικανικής ομάδας μετέτρεψαν την πόλη σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Το Αλγέρι γέμισε με πυροτεχνήματα και καπνογόνα και οι πανηγυρισμοί δεν έλεγαν να... κοπάσουν.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή (05/06) ξεκίνησε τριήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων που θα κλιμακωθεί με παρόμοια πανηγυρικά σκηνικά τις επόμενες δύο ημέρες.

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