MC Αλζέρ: Κατέκτησε το πρωτάθλημα και το γιόρτασε φαντασμαγορικά (vid)
Καταπληκτικό σκηνικό στο Αλγέρι για την πρωταθλήτρια MC Αλζέρ! Η ομάδα της πρωτεύουσας της Αλγερίας κατέκτησε το 10ο πρωτάθλημα και το τρίτο συνεχόμενο, γιορτάζοντάς το με ένα απίθανο σκηνικό, που κόβει την... ανάσα.
Οι υποστηρικτές της αφρικανικής ομάδας μετέτρεψαν την πόλη σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Το Αλγέρι γέμισε με πυροτεχνήματα και καπνογόνα και οι πανηγυρισμοί δεν έλεγαν να... κοπάσουν.
Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή (05/06) ξεκίνησε τριήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων που θα κλιμακωθεί με παρόμοια πανηγυρικά σκηνικά τις επόμενες δύο ημέρες.
Δείτε το video:
🇩🇿 Algérie | Football— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) June 5, 2026
🔴 Les célébrations des supporters du Mouloudia après le sacre en championnat d’Algérie ont été filmées. 🏆🔥
📍 Une ambiance exceptionnelle dans les rues.
pic.twitter.com/vvVXaukl6O
MC Alger fans lighting up the sky after their 10th Algerian league title.
by u/fayBNC in soccer
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.