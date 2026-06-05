ΑΙΟ Μυτιλήνης: Ο Έκτωρ Σακαλόγλου αναλαμβάνει αντιπρόεδρος

Ο Έκτωρ Σακαλόγλου είναι και επίσημα ο νέος αντιπρόεδρος του ΑΙΟ Μυτιλήνης, σε μια κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο νεαρός επιχειρηματίας, γνωστός για τη δυναμική παρουσία του στον χώρο του ποδοσφαιρικού επιχειρείν και της εμπορικής ανάπτυξης ιστορικών συλλόγων μέσω του Fanela Club, έχει συνδέσει το όνομά του με projects που κατάφεραν να ανανεώσουν την εικόνα και την εμπορική ταυτότητα ομάδων όπως η Δόξα Βύρωνος και ο Εθνικός Νέας Μάκρης.

Πλέον, ενώνει τις δυνάμεις του με τον ιδιοκτήτη του ΑΙΟ, τον ελληνοαυστραλό επιχειρηματία Γιάννη Σιάλα, με στόχο να οδηγήσουν τον ιστορικό σύλλογο σε μια νέα εποχή.

Ο άνθρωπος πίσω από το Fanela Club δεν επιλέχθηκε τυχαία από τη διοίκηση του συλλόγου. Η ήδη υπάρχουσα συνεργασία και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο άνδρες αποτέλεσαν βασικό λόγο για τη συγκεκριμένη απόφαση, με τον Σακαλόγλου να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οργανωτική, εμπορική και αγωνιστική αναβάθμιση του ΑΙΟ. Οι γνωριμίες του, η εμπειρία του στο branding ομάδων και η βαθιά γνώση της νέας εποχής του ποδοσφαίρου θεωρούνται κομβικά στοιχεία για το μέλλον του συλλόγου.

Σε δήλωσή του, ο νέος αντιπρόεδρος του ΑΙΟ ανέφερε:

«Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Σιάλας, μου ζήτησε να αναλάβω τη θέση του αντιπροέδρου και γνωρίζοντας τη σοβαρότητα, το όραμα αλλά και τις κοινές μας αντιλήψεις για το ποδόσφαιρο, δεν μπορούσα να αρνηθώ.

Επισκέφθηκα την ομάδα και την πρωταθληματική φιέστα ανόδου, μίλησα με ανθρώπους σε όλα τα πόστα ώστε να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πάθος και το όραμά τους. Αυτό που είδα είναι ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά τον σύλλογο και θέλουν να τον δουν να επιστρέφει στη θέση που του αξίζει.

Με τον Γιάννη έχουμε ήδη έτοιμο επενδυτικό και αγωνιστικό πλάνο, μαζί με συνεργάτες στο νησί που περνούν από αξιολόγηση. Στόχος μας είναι ο κόσμος να επιστρέψει στο γήπεδο μέσα από νέες ιδέες, μεράκι και σοβαρή δουλειά.

Θέλουμε να φέρουμε το ποδόσφαιρο της Λέσβου στο σήμερα, πάντα με σεβασμό προς τους συναγωνιστές μας στο νησί».

Η εκλογή του μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Στις πρόσφατες εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΙΟ, ο Σακαλόγλου αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους, αναλαμβάνοντας επίσημα τον ρόλο του αντιπροέδρου. Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου της νέας διοίκησης, οι άνθρωποι του συλλόγου παρουσίασαν το πλάνο τους απαντώντας αναλυτικά σε όλα τα ερωτήματα, δείχνοντας πως ο ΑΙΟ επιχειρεί να αφήσει πίσω του το παρελθόν και να χτίσει κάτι σταθερό, σύγχρονο και φιλόδοξο.

Μάλιστα, οι Γιάννης Σιάλας και Έκτωρ Σακαλόγλου ανακοίνωσαν ήδη σημαντικές νέες πρωτοβουλίες για το μέλλον του συλλόγου, όπως τη δημιουργία γυναικείας ομάδας, τη σύσταση του ΑΙΟ Μυτιλήνης Β’, αλλά και τα πρώτα πλάνα για τη δημιουργία προπονητικού κέντρου. Οι εξελίξεις αυτές μόνο τυχαίες δεν είναι, καθώς οι δύο άνδρες πραγματοποίησαν ήδη συνάντηση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο των συζητήσεων για την επόμενη μέρα του συλλόγου και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του νησιού.

Στη Μυτιλήνη φαίνεται πως κάτι αλλάζει. Και αυτή τη φορά, το project μοιάζει αποφασισμένο να κοιτάξει μόνο μπροστά.