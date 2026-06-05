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Η Μεγάλη Μάχη για το Παγκόσμιο Στέμμα
Όταν οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του πλανήτη φορούν το εθνόσημο, το πάθος ξεπερνά κάθε όριο. Θα καταφέρει η Βραζιλία να φέρει το «Samba Magic» στην κορυφή; Μήπως η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα διατηρήσει τα σκήπτρα της; Ήρθε η ώρα για την επιστροφή των ευρωπαϊκών υπερδυνάμεων, όπως η πάντα σταθερή Γαλλία, η ανανεωμένη Ισπανία και η γεμάτη ταλέντο Αγγλία;
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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Νικητής Παγκοσμίου Κυπέλλου σε απόδοση* 200!
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