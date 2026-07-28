UEFA: «Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση»

Η UEFA απάντησε ασκώντας δριμεία κριτική στη FIFA και στον Ινφαντινό αναφορικά με το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ.

Η UEFA εξαπέλυσε μύδρους και απάντησε δηκτικά στον Τζιάνι Ινφαντίνο αναφορικά με το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ. Η FIFA φαίνεται να βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη επιχειρηματική μεταμόρφωση της ιστορίας της. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Times, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου προωθεί ένα σχέδιο τροποποιήσεων στα εμπορικά δικαιώματα των κορυφαίων διοργανώσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Εάν υλοποιηθεί, η πρωτοβουλία δεν θα αλλάξει μόνο το οικονομικό μοντέλο της FIFA, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μετατρέποντας το Μουντιάλ σε ένα ακόμη πιο εμπορικό προϊόν και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συγκρούσεις γύρω από τη διακυβέρνηση και τη φυσιογνωμία του αθλήματος.

Η νέα εταιρεία θα ανήκει κατά πλειοψηφία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ενώ ποσοστό 20%-30% προβλέπεται να διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές έναντι ποσού πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μειοψηφικό μερίδιο, εκτιμώμενης αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία, με τη δυνατότητα είτε να το διατηρήσουν είτε να το εκποιήσουν προς ενίσχυση των οικονομικών τους.

Η UEFA αντέδρασε με καυστικό τρόπο στο εν λόγω εγχείρημα καθιστώντας σαφές πως «η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση».

Αναλυτικά η τοποθέτηση της UEFA:

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει».