Η Ιταλία με μια… πειραματική ενδεκάδα επικράτησε 1-0 εκτός έδρας του Λουξεμβούργου λίγες ημέρες πριν το φιλικό με την Ελλάδα.

Η Ιταλία, παρατάσσοντας μία άκρως πειραματική ενδεκάδα και προσφέροντας σε 15 ποδοσφαιριστές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους με την εθνική ανδρών, επικράτησε με 1-0 του Λουξεμβούργου σε φιλική αναμέτρηση. Χρυσός σκόρερ για τη «Σκουάντρα Ατζούρα» ήταν ο Εσπόζιτο, λίγες μόλις ημέρες πριν από το φιλικό με την Ελλάδα (7/6) στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα του Σίλβιο Μπαλντίνι είχε μέσο όρο ηλικίας 21 ετών και 354 ημερών, παρουσιάζοντας τη νεότερη ενδεκάδα της Ιταλίας από τον Δεκέμβριο του 1912.

Οι Ιταλοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, με τους Λιπάνι, Εσπόζιτο και Πιζίλι να απειλούν στο πρώτο μέρος. Παρά την υπεροχή τους, δυσκολεύτηκαν να μετουσιώσουν τις φάσεις σε γκολ, με τους Κολεόσο και Εσπόζιτο να χάνουν ακόμη δύο καλές ευκαιρίες.

Η λύση ήρθε στο 49ο λεπτό, όταν ο Εσπόζιτο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και χάρισε στην Ιταλία τη νίκη. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για ένα δεύτερο τέρμα, με κορυφαία στιγμή το δυνατό σουτ του Πιζίλι που κατέληξε στο δοκάρι, όμως το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.