Στη Λεωφόρο άρχισε το προπονητικό camp του ΠΣΑΠΠ

Ο ΠΣΑΠΠ άνοιξε σήμερα στη Λεωφόρο προπονητικό camp για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, προσφέροντας δωρεάν προπονήσεις και διατήρηση αγωνιστικού ρυθμού έως τις 29 Ιουνίου.

Ένα ιδιαίτερο camp ξεκίνησε σήμερα (3/6) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς ο ΠΣΑΠΠ διοργανώνει σχετικό event για τα μέλη του. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της χώρας και αποσκοπεί ώστε να διατηρηθούν σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με αφορμή την ολοκλήρωση των προπονήσεων στις ομάδες τους.

Το camp θα διαρκέσει μέχρι και τις 29 Ιουνίου και οι προπονήσεις διεξάγονται από το εξής επιτελείο: Ηλίας Σορώκος, Γιάννης Κωτσής (προπονητές φυσικής κατάστασης), Παναγιώτης Πομώνης (προπονητής τερματοφυλάκων), Αλέξανδρος Πατεράκης (φυσιοθεραπευτής).