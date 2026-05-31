Ασύλληπτο σκηνικό στο Εκουαδόρ, με το όχημα που μετέφερε τραυματία παίκτη να πέφτει πάνω σε άλλον ποδοσφαιριστή...

Ένα περιστατικό που δεν βλέπουμε και κάθε μέρα εκτυλίχθηκε στο Εκουαδόρ, όπου το όχημα που μετέφερε τραυματία ποδοσφαιριστή εκτός αγωνιστικού χώρου έπεσε πάνω σε συμπαίκτη του!

Όλα έγιναν στην αναμέτρηση της Λίγκα Ντε Πορτοβιέχο με τη Νασιονάλ για τη Β' κατηγορία, με τον Έντισον Καϊσέδο να βρίσκεται στην πορεία του οχήματος και να καταλήγει φαρδύς πλατύς στο έδαφος, όσο μέλη της ομάδας του έσπευσαν στο πλευρό του και ακολούθως τα... έχωσαν στον απρόσεκτο οδηγό! Ευτυχώς για τον ίδιο πάντως, δεν αποκόμισε κάποιον τραυματισμό, με το περιστατικό πάντως να γίνεται όπως και να 'χει viral.