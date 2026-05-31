Εκουαδόρ: Όχημα που μετέφερε τραυματία χτύπησε ποδοσφαιριστή
Ένα περιστατικό που δεν βλέπουμε και κάθε μέρα εκτυλίχθηκε στο Εκουαδόρ, όπου το όχημα που μετέφερε τραυματία ποδοσφαιριστή εκτός αγωνιστικού χώρου έπεσε πάνω σε συμπαίκτη του!
Όλα έγιναν στην αναμέτρηση της Λίγκα Ντε Πορτοβιέχο με τη Νασιονάλ για τη Β' κατηγορία, με τον Έντισον Καϊσέδο να βρίσκεται στην πορεία του οχήματος και να καταλήγει φαρδύς πλατύς στο έδαφος, όσο μέλη της ομάδας του έσπευσαν στο πλευρό του και ακολούθως τα... έχωσαν στον απρόσεκτο οδηγό! Ευτυχώς για τον ίδιο πάντως, δεν αποκόμισε κάποιον τραυματισμό, με το περιστατικό πάντως να γίνεται όπως και να 'χει viral.
🚑❌A Edison Caicedo jugador de Liga de Portoviejo lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional.— Bryan Diaz Sports (@bryandiazec18) May 31, 2026
Salió el blooper de la semana en la Serie B de Ecuador ⚽️🇪🇨
📽️Zapping Sports pic.twitter.com/giwTKq9uUp
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.