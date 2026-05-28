Μεγάλη αλλαγή στο βραβείο της Χρυσής Μπάλας, το οποίο φέτος θα παραδοθεί σε τελετή που θα γίνει εκτός Γαλλίας.

Το βραβείο της Χρυσής Μπάλας κλείνει φέτος 70 χρόνια και οι διοργανωτές μας επιφύλαξαν μία μεγάλη έκπληξη. Βλέπετε, για πρώτη φορά η τελετή βράβευσης θα γίνει εκτός Γαλλίας, καθώς αντί για το Παρίσι, θα λάβει χώρα στο Λονδίνο!

Η βράβευση για διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με την αλλαγή τοποθεσίας να έχει να κάνει με την καταγωγή του Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, του θρυλικού Βρετανού που ήταν ο πρώτος που τιμήθηκε με τη Χρυσή Μπάλα το μακρινό 1956, αφήνοντας πίσω του Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Ραϊμόν Κοπά.

Σε σχεδόν πέντε μήνες λοιπόν, θα μάθουμε ποιος θα διαδεχτεί τον περσινό νικητή, Ουσμάν Ντεμπελέ, επί αγγλικού εδάφους αυτή τη φορά, με το ενδιαφέρον φυσικά να είναι τεράστιο ανεξαρτήτου του πού θα γίνει η λαμπερή εκδήλωση.