Ο σύζυγος της Γωγώς Μαστροκώστα και πρώην άσος των γηπέδων, Τραϊανός Δέλλας, έγραψε ένα σπαρακτικό «αντίο».

Θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει προκαλέσει από εχθές (24/5) η είδηση του θανάτου της Γωγώ Μαστροκώστα, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών.

Το πασίγνωστο μοντέλο αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας τα τελευταία χρόνια, με το οποίο πάλεψε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δυστυχώς όμως χωρίς ευτυχή κατάληξη. Στο πλευρό της ήταν φυσικά πάντα ο σύζυγός της και πρώην άσος των γηπέδων, Τραϊανός Δέλλας.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 προέβη σε μια συγκινητική ανάρτηση στα sοcial media, θέλοντας να αποχαιρετήσει και με αυτό τον τρόπο τη γυναίκα του, που χαρακτήρισε «Άγγελο που φώτιζε τη ζωή μου».

«Αγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά».