Σε ένα ματς σκληρής τακτικής και χαμηλού τέμπο, η Χαλ βρήκε το πολύτιμο γκολ στο 90΄+4΄για να υποτάξει με 1-0 τη Μίντλεσμπρο και να επιστρέψει στην Premier League!

Η Χαλ επιστρέφει στην Premier League μετά από μια ολόκληρη δεκαετία! Μετά από 90 λεπτά γεμάτα από τακτική, στρατηγική και μπόλικη σκοπιμότητα, οι Τίγρεις... δάγκωσαν την Μίντλεσμπρο στο 90΄+4΄και με το τελικό 1-0 στο «Wembley» πήραν το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία, αλλά και μια χοντρή βαλίτσα αξίας 200 εκατομμυρίων λιρών σαν έπαθλο για τον προβιβασμό τους.

Η Μπόρο μπορεί να είχε την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων από την αρχή του αγώνα, όμως δεν μπορούσε να βρει τρόπους για να σπάσει τις γραμμές της Χαλ και να φανεί απειλητική. Οι μάχες στον χώρο του άξονα και ο χαμηλός ρυθμός επικρατούσαν, προτού το ματς φουντώσει στην εκπνοή του ημιχρόνου. Σε εκείνο το σημείο άλλωστε η Χαλ άγγιξε το προβάδισμα κόντρα στη ροή του αγώνα, όταν η καρφωτή κεφαλιά του ΜακΜπέρνι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα η Μίντλεσμπρο προσπάθησε να απαντήσει με ένα άστοχο σουτ από τον Στρέλετς, το οποίο ωστόσο δεν βρήκε εστία. Οι δυο ομάδες μπήκαν πιο ορεξάτες στο β΄μέρος, αλλά προοδευτικά οι ταχύτητες επέστρεψαν στους ρυθμούς του πρώτου 45λεπτου. Οι φάσεις έρχονταν με το σταγονόμετρο, η ισορροπία επικρατούσε κι όλα έδειχναν... παράταση στο Λονδίνο.

Ώσπου οι Τίγρεις να κάνουν τη ζημιά στις καθυστερήσεις! Στο 90΄+4΄συγκεκριμένα ο Χαρικάουα έκανε το γύρισμα, ο τερματοφύλακας της Μπόρο δεν έδιωξε πειστικά και ο ΜακΜπέρνι καιροφυλαχτούσε για να γράψει το 1-0 από κοντά. Ένα σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε και χάρισε το εισιτήριο ανόδου στη Χαλ, η οποία συμπλήρωσε την τριάδα μαζί με τις Κόβεντρι και Ίπσουιτς.