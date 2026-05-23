Το πούλμαν της Χαλ έγινε στόχος ρίψης αντικειμένων λίγες ώρες πριν τον τελικό των playoffs της Championship.

Η Χαλ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Μίντλεσμπρο στον τελικό των playoffs της Championship, που θα γίνει στο Γουέμπλεϊ στη σκιά του Spygate, με τα απρόοπτα πάντως να μην σταματούν. Βλέπετε, το πούλμαν της ομάδας του Ατζούν Ιλιτζαλί έγινε στόχος αγνώστων, που προκάλεσαν υλικές ζημιές πετώντας μπουκάλια και πέτρες.

Σύμφωνα με το Skys Sports, το περιστατικό έλαβε χώρα όταν το πούλμαν πήγαινε να παραλάβει τους ποδοσφαιριστές, με τη μικρή απόσταση μεταξύ ξενοδοχείου και γηπέδου να καθιστά εφικτό το δρομολόγιο παρά τις ζημιές.

Οι Τίγρεις θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στην Premier League μετά από εννέα χρόνια απουσίας, έχοντας εξασφαλίσει την είσοδο στα playoffs μόλις την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, προσπερνώντας τη Ρέξαμ.