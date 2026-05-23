Premier League: Η Άστον Βίλα ορίζει τα… άστρα!

Τελευταία αγωνιστική σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία και τα Crazy Stats επιστρέφουν, παρουσιάζοντας όλα τα σενάρια για Ευρώπη και υποβιβασμό, μαζί με τα κορυφαία στατιστικά που πρέπει να γνωρίζετε.

Η αυλαία πέφτει σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία και γίνεται… χαμός για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και στον υποβιβασμό. Όλες οι συναρπαστικές μάχες, τα σενάριο και τα κορυφαία στατιστικά, που πρέπει να γνωρίζετε πριν τη σέντρα.

«Ρυθμιστής» η Άστον Βίλα

Από το αποτέλεσμα της Άστον Βίλα εξαρτάται αν η Αγγλία θα έχει 6 ομάδες στο Champions League την επόμενη σεζόν. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει οι Villagers να τερματίσουν στην 5η θέση. Και με δεδομένο ότι το τελευταίο τους παιχνίδι είναι κόντρα στη Σίτι στο Μάντσεστερ, τίποτα δεν δείχνει απίθανο. Ειδικά, από τη στιγμή που οι Citizens έχουν κερδίσει τα 19 από τα 20 τελευταία εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα (τελευταία τους ήττα τον Απρίλιο του 2007). Συν ότι η Βίλα έχει χάσει τις περισσότερες φορές (16) από κάθε άλλη ομάδα για την τελευταία αγωνιστική της Premier League. Ο άσος πληρώνει 1.30.

Η Λίβερπουλ έχει την κατάσταση στα χέρια της, καθώς με νίκη επί της Μπρέντφορντ θα παίξει την επόμενη σεζόν και πάλι στο Champions League. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, δεν είναι αδιάφοροι, καθώς θα διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους να προκριθούν στην Ευρώπη μέσω της 8άδας. Βέβαια, η παράδοση είναι υπέρ των «κόκκινων», που έχουν πετύχει 6 σερί εντός έδρας νίκες στο ζευγάρι, ενώ όταν παίζουν στο Anfield για την τελευταία αγωνιστική, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 18 παιχνίδια τους (τελευταία ήττα με 0-2 από την Άρσεναλ το 1989). Τέλος, η Μπρέντφορντ έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 9 τελευταία της παιχνίδια στην Premier League. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.80.

Δικαίωμα στο όνειρο του Champions League έχει και η Μπόρνμουθ, η οποία βρίσκεται στην 6η θέση και είναι στο χέρι της να μην την χάσει. Αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τρέχει αήττητο σερί 17 αγώνων στο πρωτάθλημα. Τόσες είναι, πάντως, και οι ισοπαλίες που έχει φέρει φέτος. Άλλη μία και θα κάνει νέο ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας. Η ισοπαλία αυτή τη φορά προσφέρεται σε απόδοση 3.75.

Η Μπράιτον υποδέχεται την αδιάφορη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με νίκη θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή έξοδο, χωρίς να έχει το μυαλό στα άλλα αποτελέσματα. Υπό προϋποθέσεις, μάλιστα, θα μπορούσαν να βρεθούν και στο Champions League μέσω της 6ης θέσης, αν η Βίλα μείνει 5η. Οι γηπεδούχοι, λοιπόν, ψάχνουν την 4η διαδοχική εντός έδρας νίκη τους για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία κατηγορία. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.87 ο άσος.

16 - Bournemouth's current run of 16 is the longest without defeat for any side in the Premier League this season. Sweet.



For more insights, see our big match predictor video. pic.twitter.com/fsH3fTnK0q — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2026

Η Τσέλσι βρίσκεται στην 8η θέση, που οδηγεί στο επόμενο Conference League, θέση που διεκδικεί και η Σάντερλαντ, την οποία οι «μπλε» αντιμετωπίζουν τώρα. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, έχουν χάσει μόλις σε 1 από τις 13 προηγούμενες επισκέψεις τους στην έδρα των «μαυρόγατων». Το διπλό κυμαίνεται σε απόδοση 2.05.

Προβάδισμα παραμονής η Τότεναμ

Στη μάχη της παραμονής πρωταγωνιστούν μόνο δύο ομάδες στο φινάλε της σεζόν. Η Τότεναμ υποδέχεται την Έβερτον, που έχει ελάχιστες πιθανότητες για την 8η θέση. Οι Spurs έχουν χάσει μόλις 1 από τα 16 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Λονδίνο, κερδίζοντας και τα 4 πιο πρόσφατα από αυτά με συνολικά τέρματα 13-1. Θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των 10 εντός έδρας αγώνων χωρίς νίκη, για να εξασφαλίσουν την παραμονή; Στο 1.85 ο άσος.

Η Γουέστ Χαμ χρειάζεται νίκη και ήττα της Τότεναμ, για να μείνει στην κατηγορία, καθώς τις χωρίζουν και αρκετά γκολ στη διάφορα τερμάτων. Τα «Σφυριά» φιλοξενούν τη Λιντς και για να ελπίζουν θα πρέπει να βάλουν τέλος στο σερί των 3 εντός έδρας ηττών, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από τον Δεκέμβριο του 2022. Στα θετικά, όμως, είναι το γεγονός ότι έχουν χάσει μόλις 1 από τα 19 προηγούμενα παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική της σεζόν. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι στην πολύτιμη νίκη; Ο άσος πληρώνει 1.80.

Ο τελικός των εκατομμυρίων

Στην Αγγλία διεξάγεται και ο τελικός των πλέι οφ για την άνοδο της Premier League. Εκεί, η Χαλ θα αντιμετωπίσει την Μίντλεσμπρο μετά την απίθανη ιστορία και τον αποκλεισμό της Σαουθάμπτον. Η ομάδα που τερμάτισε στην 5η θέση, λοιπόν, έχει κερδίσει τους 3 από τους 4 προηγούμενους τελικούς, παίρνοντας την άνοδο. Σε αυτή τη θέση βρίσκεται τώρα η Μίντλεσμπρο και το διπλό προσφέρεται στο 1.90

Με την πλάτη στον τοίχο η Γιουβέντους

Στην Ιταλία, η μάχη του Champions League θα κριθεί στο φινάλε, καθώς μόνο Ίντερ και Νάπολι έχουν εξασφαλίσει δύο από τα εισιτήρια. Η Τορίνο φιλοξενεί τη Γιουβέντους στο Derby della Mole. Μόνο με νίκη θα έχουν ελπίδες οι «μπιανκονέρι», που έχουν χάσει μόλις 1 από τα 19 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (2-1 τον Απρίλιο του 2015). Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.41 το διπλό.

46% - La #Juventus ha subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio subito nella partita in questa Serie A (16 gol subiti su 35 tiri), la percentuale più alta tra tutte le squadre nel massimo campionato. Perforata.#JuventusFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 17, 2026

Η Ρόμα είναι μία από τις δύο ομάδες που έχουν την τύχη στα χέρια τους. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας την υποβιβασμένη Βερόνα, την οποία κέρδισε και στα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ. Από τη στιγμή, μάλιστα, που οι γηπεδούχοι δεν σκοράρουν για 5 διαδοχικά εντός έδρας ματς, το σερί είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί. Στο 1.33 βρίσκουμε το διπλό, στο 1.88 το διπλό σε συνδυασμό με N/G.

Η Μίλαν υποδέχεται την Κάλιαρι και αν κερδίσει, θα εξασφαλίσει τη θέση της στην 4άδα. Οι «ροσονέρι» έχουν κερδίσει τα 18 από τα 21 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια, χάνοντας για τελευταία φορά το 1997 (0-1). Θα διευρύνουν το εξαιρετικό τους σερί; Στο 1.29 ο άσος.

«Μπλέκει» η Κρεμονέζε κόντρα στην Κόμο

Η Κόμο είναι η τελευταία ομάδα, που εμπλέκεται στη μάχη της 4άδας, με το παιχνίδι της να είναι πολύ κρίσιμο και στη μάχη της παραμονής, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κρεμονέζε. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις! Θα κάνουν την έκπληξη ή βάλουν τέλος στο αρνητικό τους σερί οι γηπεδούχοι; Η διπλή ευκαιρία 1Χ πληρώνει 2.30, ενώ το διπλό 1.60. Από εκεί και πέρα, ο Τάσος Δουβίκας βρήκε δίχτυα και στις 2 προηγούμενες εξόδους της ομάδας του και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα ψάξει γκολ σε 3 σερί εκτός έδρας ματς στο top-5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Στο 2.40 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Δουβίκας.

Η Κρεμονέζε χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει, αλλά η Λέτσε απλά καλύτερο αποτέλεσμα από τους Grigiorossi. Φιλοξενεί την Τζένοα, από την οποία δεν ηττήθηκε σε κανένα από τα 4 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια. Θα πάρει τη νίκη που χρειάζεται; Ο άσος προσφέρεται στο 1.75.

Η Θέλτα τον πρώτο λόγο

Στη μάχη της Ευρώπης στην Ισπανία, η Θέλτα είναι εκείνη που έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα για το Europa League, αρκεί να μην ηττηθεί από τη Σεβίλλη. Οι Σεβιγιάνοι, πάντως, έχουν σκοράρει και στις 6 προηγούμενες επισκέψεις τους στο Βίγκο, με το G/G αυτή τη φορά να προσφέρεται στο 1.87.

Για την 7η θέση και την έξοδο στο Conference League, η Χετάφε είναι εκείνη που κρατάει τα πάντα στα χέρια της, καθώς με νίκη επί της Οσασούνα, δεν χρειάζεται να περιμένει κανένα άλλο αποτέλεσμα, πέρα από εκείνο της Θέλτα, για να βρεθεί 6η. Οι Μαδριλένοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 12 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους κόντρα στην Οσασούνα, με τον άσο να πληρώνει τώρα 2.75. Βέβαια, οι φιλοξενούμενοι παίζουν για την παραμονή τους, την οποία θα εξασφαλίσουν αν απλά αποφύγουν την ήττα. Αν χάσουν, τότε θα υποβιβαστούν στα εξής σενάρια: στην τετραπλή ισοβαθμία με Λεβάντε Μαγιόρκα και Έλτσε και στην τριπλή με Έλτσε και Μαγιόρκα.

Πέντε ομάδες για την παραμονή στη LaLiga

Ο μεγάλος «τελικός» παραμονής στη LaLiga διεξάγεται ανάμεσα σε Χιρόνα και Έλτσε. Με νίκη οι γηπεδούχοι εξασφαλίζουν την παραμονή, κάτι που θα πετύχουν οι φιλοξενούμενοι απλά αν δεν ηττηθούν. Ακόμα και να συμβεί αυτό, πάντως, η Έλτσε μπορεί να σωθεί στην τετραπλή ισοβαθμία με Οσασούνα, Λεβάντε και Μαγιόρκα… Οι γηπεδούχοι τρέχουν το χειρότερό τους σερί στη σεζόν με 7 ματς χωρίς νίκη, ενώ έχουν χάσει τα 5 από τα 7 τελευταία κόντρα στην Έλτσε εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις… Βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 στο 2.00.

6 - El @GironaFC_ES ha batido el récord de remates (seis) y de remates totales (12) a domicilio al descanso, igualando el registro más alto en un primer tiempo fuera de casa en @LaLiga (12 también en Vallecas en 2023 y 12 en Valencia en 2024). Tiroteo.#GironaFC 🤍❤ pic.twitter.com/vbeonzP8Y5 — OptaJose (@OptaJose) May 17, 2026

Η Μαγιόρκα έχει μπλέξει για τα καλά και χρειάζεται μόνο νίκη κόντρα στην υποβιβασμένη Οβιέδο. Και πάλι, όμως, αυτό ίσως να μην είναι αρκετό, καθώς χρειάζεται την ίδια στιγμή νίκη της Χιρόνα, νίκη της Χετάφε και μη νίκη της Μπέτις… Οι νησιώτες έχουν χάσει μόλις 1 από τα 26 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.47.

Η Λεβάντε αντιμετωπίζει εκτός έδρας την αδιάφορη βαθμολογικά Μπέτις και απλά πρέπει να μην ηττηθεί, προκειμένου να μείνει στην κατηγορία. Οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από 3 διαδοχικές νίκες και ψάχνουν την 4η, κάτι που έχουν να πετύχουν από τον Οκτώβριο του 2018. Βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 στο 1.62.

Στην bwin μπαίνεις στο παιχνίδι με την κορυφαία Giga προσφορά γνωριμίας με περισσότερα από 1.000 απίθανα δώρα*!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ