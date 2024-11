Ο Αντρές Ινιέστα δεν εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο: Αγόρασε ομάδα Β' κατηγορίας στη Δανία

Ο Αντρές Ινιέστα συνεχίζει να βρίσκεται στον χώρο του ποδοσφαίρου, ως επενδυτής, αγοράζοντας την Χέλσινγκορ που αγωνίζεται στη Β΄κατηγορία Δανίας.

Ο Αντρές Ινιέστα δεν άντεξε για πολύ μακριά από το ποδόσφαιρο και αποφάσισε να ασχοληθεί και πάλι ενεργά με αυτό, σε διαφορετικό ωστόσο ρόλο.

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, λίγοες ημέρες μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, έχει στραφεί στις επενδύσεις αγοράζοντας ομάδα που αγωνίζεται στη Β' κατηγορία Δανίας, κατόπιν συνεργασίας με την ελβετική «Stoneweg».

Πρόκειται για την Χέλσινγκορ, την οποία ο Ινιέστα έκανε δική του ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Never say Never». Το πλειοψηφικό της πακέτο ανήκει στον 40χρονο, ο οποίος όπως αναφέρει η «Voetbal» πιστεύει ότι η ομάδα που αγόρασε έχει τα φόντα να προοδεύσει στο ποδόσφαιρο της Δανίας και να αποτελέσει μία σημαντική δύναμη σε αυτό τα επόμενα χρόνια.

🚨🇩🇰 Andrés Iniesta and his company NSN have bought Danish club FC Helsingør in collaboration with Swiss company Stoneweg. pic.twitter.com/DIkWZ5ibQh