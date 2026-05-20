Η Σαουθάμπτον άσκησε έφεση κατά της απόφασης της EFL για την αποβολή της από τα playoffs ανόδου στην Premier League. Σήμερα (20/05) θα γίνει η ακρόαση.

Η Σαουθάμπτον παίζει το... τελευταίο της χαρτί για τη συμμετοχή στον τελικό των playoffs ανόδου στην Premier League απέναντι στη Χαλ (23/05)! Οι Άγιοι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης στην EFL και σήμερα θα γίνει η ακρόαση.

Η EFL αποφάσισε να την αποβάλλει από τα playoffs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπείας εις βάρος της Μίντλεσμπρο. Ωστόσο η Σαουθάμπτον δεν το βάζει κάτω και αναμένει το αποτέλεσμα της έφεσης που άσκησε, προκειμένου να αποφασιστεί ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Χαλ, στον τελικού ανόδου στο «Wembley», στις 23 Μαΐου.

Μεταξύ άλλων, η λίγκα αποκάλυψε πως από πλευράς Αγιών υπήρξε παραδοχή πως ανάλογες τακτικές είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν και εις βάρος της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, και της Ίπσουιτς!

Σε περίπτωση που η έφεση απορριφθεί, η Σαουθάμπτον θα παραμείνουν και τη νέα χρονιά στην Championship και θα εκκινήσει το πρωτάθλημα της νέας σεζόν με ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών.