Η EFL πήρε την απόφαση να αποκλείσει τη Σαουθάμπτον από τα playoffs της Championship, με τη Μίντλεσμπρο να παίρνει τη θέση της στον τελικό.

Σοκ για τη Σαουθάμπτον! Η EFL αποφάσισε να την αποβάλλει από τα playoffs της Championship λόγω της υπόθεσης... κατασκοπείας εις βάρος της Μίντλεσμπρο, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση των Αγίων στον τελικό του Γουέμπλεϊ με αντίπαλο τη Χαλ στις 23 Μαΐου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η Σαουθάμπτον θα τιμωρηθεί και με ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών για τη σεζόν 2026/27, πληρώνοντας πολύ ακριβά την απόφαση να στείλει μέλος του τεχνικού της επιτελείου να κατασκοπεύσει προπόνηση της Μπόρο λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους ματς για τα ημιτελικά.

Μεταξύ άλλων, η λίγκα αποκάλυψε πως από πλευράς Αγιών υπήρξε παραδοχή πως ανάλογες τακτικές είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν και εις βάρος της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, και της Ίπσουιτς!

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Μια Ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή απέβαλε σήμερα τη Σαουθάμπτον από τα playoffs της Championship, αφού ο σύλλογος παραδέχθηκε πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών της EFL σχετικά με μη εξουσιοδοτημένη κατασκοπεία/βιντεοσκόπηση προπονήσεων άλλων ομάδων.

Επιπλέον, στην ομάδα επιβλήθηκε αφαίρεση τεσσάρων βαθμών, η οποία θα εφαρμοστεί στη βαθμολογία της Championship για τη σεζόν 2026/27, καθώς και επίσημη επίπληξη για όλες τις κατηγορίες.

Ως αποτέλεσμα της σημερινής απόφασης, η Μίντλεσμπρο επανέρχεται στα playoffs του 2026 και θα αντιμετωπίσει τη Χαλ στον τελικό. Ο τελικός παραμένει προγραμματισμένος για το Σάββατο 23 Μαΐου, με την ώρα έναρξης να αναμένεται να επιβεβαιωθεί.

Η Σαουθάμπτον κατηγορήθηκε αρχικά την Παρασκευή 8 Μαΐου, ενώ νέες κατηγορίες απαγγέλθηκαν την Κυριακή 17 Μαΐου σχετικά με επιπλέον παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26. Οι πρόσθετες κατηγορίες προέκυψαν μετά από νέα στοιχεία που εντοπίστηκαν αφότου είχαν ήδη ξεκινήσει οι αρχικές διαδικασίες που αφορούσαν τη Μίντλεσμπρο.

Η Σαουθάμπτον παραδέχθηκε ότι παραβίασε κανονισμούς που απαιτούν από τους συλλόγους να ενεργούν με απόλυτη καλή πίστη, καθώς και τον κανονισμό που απαγορεύει την παρακολούθηση προπόνησης άλλης ομάδας μέσα σε 72 ώρες πριν από προγραμματισμένο αγώνα. Οι παραβιάσεις αφορούν αγώνες απέναντι στις Όξφορντ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 2025, Ίπσουιτς τον Απρίλιο του 2026 και Μίντλεσμπρο τον Μάιο του 2026.

Η Σαουθάμπτον διατηρεί δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης της Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανονισμούς της EFL, και τα εμπλεκόμενα μέρη προσπαθούν να επιλύσουν οποιαδήποτε έφεση έως την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ανάλογα με την έκβαση, ενδέχεται να υπάρξει νέα αλλαγή στον αγώνα του Σαββάτου.

Η EFL βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις με και τις τρεις ομάδες σχετικά με τις συνέπειες της σημερινής απόφασης και αναμένεται να προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση σύντομα.

Τα πλήρη γραπτά αιτιολογικά της Επιτροπής θα δημοσιευθούν επίσης προσεχώς.