Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Ατζούν Ιλιτζαλί έχει ζητήσει από το νομικό τμήμα της Χαλ να εξετάσει αν η ομάδα του πρέπει να ανέβει απευθείας στην Premier League.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο βιώνει πρωτόγνωρες στιγμές με την υπόθεση... κατασκοπείας στην Championship, η οποία έφερε τον αποκλεισμό της Σαουθάμπτον και την αντικατάστασή της από τη Μίντλεσμπρο στον τελικό των playoffs. Όλα αυτά, με τη Χαλ να περιμένει αυτές τις μέρες να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στο Γουέμπλεϊ, αν και όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, στις τάξεις της υπάρχει δυσαρέσκεια, καθώς θεωρούν πως θα έπρεπε η ομάδα τους να προβιβαστεί απευθείας!

Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Ατζούν Ιλιτζαλί, φέρεται να έχει ζητήσει από το νομικό του τμήμα μα εξετάσει προσεκτικά την υπόθεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «υπό φυσιολογικές συνθήκες, δύο ομάδες έφτασαν στον τελικό και η μία αποβλήθηκε. Η άποψη των δικηγόρων μας είναι πως θα έπρεπε να πάμε απευθείας στην Premier League, ωστόσο το εξετάζουν αυτή τη στιγμή. Είναι μία μπερδεμένη κατάσταση.

Προετοιμαζόμασταν για τη Σαουθάμπτον δέκα μέρες. Όλος ο σχεδιασμός, η ανάλυση και η δουλειά ήταν επικεντρωμένα σε αυτήν. Τώρα, μέρες πριν τον τελικό, ο αντίπαλος άλλαξε. Αύριο (σ.σ. σήμερα) οι παίκτες έχουν ρεπό, την Πέμπτη θα κάνουμε την τελευταία σοβαρή προπόνηση, Θα προετοιμαστούμε για τον νέο αντίπαλο με μία προπόνηση».