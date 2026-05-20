Χαλ: Οι δικηγόροι του Ατζούν εξετάζουν αν πρέπει να ανέβει απευθείας στην Premier League
Το αγγλικό ποδόσφαιρο βιώνει πρωτόγνωρες στιγμές με την υπόθεση... κατασκοπείας στην Championship, η οποία έφερε τον αποκλεισμό της Σαουθάμπτον και την αντικατάστασή της από τη Μίντλεσμπρο στον τελικό των playoffs. Όλα αυτά, με τη Χαλ να περιμένει αυτές τις μέρες να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στο Γουέμπλεϊ, αν και όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, στις τάξεις της υπάρχει δυσαρέσκεια, καθώς θεωρούν πως θα έπρεπε η ομάδα τους να προβιβαστεί απευθείας!
Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Ατζούν Ιλιτζαλί, φέρεται να έχει ζητήσει από το νομικό του τμήμα μα εξετάσει προσεκτικά την υπόθεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «υπό φυσιολογικές συνθήκες, δύο ομάδες έφτασαν στον τελικό και η μία αποβλήθηκε. Η άποψη των δικηγόρων μας είναι πως θα έπρεπε να πάμε απευθείας στην Premier League, ωστόσο το εξετάζουν αυτή τη στιγμή. Είναι μία μπερδεμένη κατάσταση.
Προετοιμαζόμασταν για τη Σαουθάμπτον δέκα μέρες. Όλος ο σχεδιασμός, η ανάλυση και η δουλειά ήταν επικεντρωμένα σε αυτήν. Τώρα, μέρες πριν τον τελικό, ο αντίπαλος άλλαξε. Αύριο (σ.σ. σήμερα) οι παίκτες έχουν ρεπό, την Πέμπτη θα κάνουμε την τελευταία σοβαρή προπόνηση, Θα προετοιμαστούμε για τον νέο αντίπαλο με μία προπόνηση».
🗣️: Acun Ilicali via @Sport_Witness:— Tigers Newsroom (@TigersNewsroom) May 20, 2026
“Under normal circumstances, two teams have reached the final and one has been disqualified. Our lawyers’ opinion is that we should go directly to the Premier League.”#HCAFC pic.twitter.com/XzMcZO32vy
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.