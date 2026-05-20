Μετά την έφεση που έκανε η Σαουθάμπτον για την ακύρωση της αποβολής της από τον τελικό ανόδου στην Premier League, η EFL πήρε μια απόφαση που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερο χάος.

Ο... κακός χαμός στην Αγγλία με την απόφαση της EFL! Μετά την έφεση της Σαουθάμπτον για την ακύρωση της αποβολής της από τον τελικό των playoffs ανόδου στην Premier League απέναντι στη Χαλ (23/05, Wembley), η EFL ανακοίνωσε δύο πιθανά ζευγάρια και δύο πιθανές ώρες σέντρας!

Πιο συγκεκριμένα, τρεις ημέρες πριν το κομβικό ματς που θα κρίνει το ποια ομάδα θα ακολουθήσει τις Ίπσουιτς και Κόβεντρι στην Premier League για την επόμενη σεζόν επικρατεί ένα χάος τόσο στις τάξεις των ομάδων όσο και σε αυτές των οπαδών.

Εν αναμονή της απόφασης της έφεσης, η EFL έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη... φωτιά, αφού ανακοίνωσε δύο διαφορετικά ενδεχόμενα για τον κυριακάτικο τελικό. Αν ισχύσει η αποβολή των Αγίων, τότε η Μίντλεσμπρο θα αντιμετωπίσει τη Χαλ στις 15:30, ώρα Αγγλίας.

Αν όμως δικαιωθούν θα κοντραριστούν εκείνοι με τη Χαλ στις 16:30. Το «μεσαιωνικό» σκηνικό καλά κρατεί με τις δύο ομάδες να μην ξέρουν εντέλει τι θα συμβεί και τη Χαλ να μη γνωρίζει ποιος θα είναι ο αντίπαλός της, τρεις μέρες πριν το κομβικό ματς.

Το πράγμα γίνεται ακόμη χειρότερο, αφού τα εισιτήρια των οπαδών των ομάδων βρίσκονται στον... αέρα. Λίγα 24ωρα πριν το ματς των 200 εκατ. λιρών, έχει δημιουργηθεί ένα «αλαλούμ», χωρίς κανείς να ξέρει την τελική έκβαση.