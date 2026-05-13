Το Sky Sports δημοσίευσε φωτογραφία-ντοκουμέντο του... κατασκόπου που έστειλε η Σαουθάμπτον στην προπόνηση της Μίντλεσμπρο.

Μπορεί η Σαουθάμπτον να απέκλεισε τη Μίντλεσμπρο και να εξασφάλισε μια θέση στον τελικό των playoffs της Championship απέναντι στη Χαλ, ωστόσο για την ώρα κανείς δεν μπορεί να... πάρει όρκο για τίποτα, λόγω της καταγγελίας για κατασκοπεία στην προπόνηση της Μπόρο!

Άνθρωποι της τελευταίας κατήγγειλαν ότι μέλος του τεχνικού επιτελείου των Αγίων βρέθηκε σε προπόνηση της ομάδας και κατασκόπευσε τα πλάνα του προπονητή, με το Sky Sports μάλιστα να εξασφαλίζει και να δημοσιεύει φωτογραφία-ντοκουμέντο του φερόμενου ως δράστη...

Η EFLδιεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα τοι περιστατικό, με τη Σαουθάμπτον να κινδυνεύει μέχρι και με αποκλεισμό από τον τελικό, καθώς παραβιάστηκαν ο κανονισμός 3.4, ο οποίος απαιτεί από τους συλλόγους να ενεργούν ο ένας προς τον άλλον με απόλυτη καλή πίστη, και ο κανονισμός 127, που απαγορεύει σε οποιονδήποτε σύλλογο να παρακολουθεί ή να επιχειρεί να παρακολουθήσει την προπόνηση άλλου συλλόγου εντός 72 ωρών από έναν προγραμματισμένο αγώνα μεταξύ τους.