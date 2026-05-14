Η... κατασκοπεία της Σαουθάμπτον φέρνει τα πάνω - κάτω στην Αγγλία και ο τελικός ανόδου στην Premier League είναι στον αέρα.

Η English Football League (EFL) παραδέχθηκε επισήμως ότι ο τελικός των Playoffs της Championship, αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων λιρών, ενδέχεται να μετατεθεί χρονικά, ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης «Spygate», στην οποία η Σαουθάμπτον κατηγορείται ότι κατασκόπευεσε προπόνηση της Μίντλεσμπρο.

Eιδικότερα, αναλυτής της πρώτης ομάδας της Σαουθάμπτον φέρεται να εντοπίστηκε πίσω από δέντρο, καταγράφοντας προπόνηση της Μίντλεσμπρο πριν από τον πρώτο ημιτελικό των πλέι οφ, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Την Παρασκευή, η EFL απήγγειλε επίσημα κατηγορία εις βάρος του συλλόγου για παραβίαση κανονισμών. Παρότι η Σαουθάμπτον επικράτησε 2-1 στη ρεβάνς και εξασφάλισε θέση στον τελικό του Γουέμπλεϊ απέναντι στη Χαλ, η συμμετοχή της πλέον αμφισβητείται.

Η Μίντλεσμπρο πιέζει για την αποβολή της αντιπάλου της από τα Playoffs, ζητώντας τη βαρύτερη δυνατή αθλητική τιμωρία. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο αλλαγής ημερομηνίας του τελικού όσο και το ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τελικά η Χαλ.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η EFL ανέφερε ότι η ακρόαση της ανεξάρτητης πειθαρχικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Τρίτη 19 Μαΐου, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα επιβεβαιωθεί σύντομα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι, παρότι ο τελικός παραμένει προγραμματισμένος για το Σάββατο 23 Μαΐου, οι φίλαθλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα. Η EFL επιβεβαίωσε επίσης ότι έχουν καταρτιστεί εναλλακτικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής διαδικασίας έφεσης.

Το πρόσωπο που εμπλέκεται έχει ταυτοποιηθεί και είναι ο Γουίλιαμ Σολτ, μέλος του τεχνικού επιτελείου του προπονητή Τόντα Εκερτ. Σύμφωνα με πηγές, θεωρείται σημαντικό μέλος της καθημερινής λειτουργίας της πρώτης ομάδας και πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τον Γερμανό τεχνικό.

Μάλιστα, φωτογραφικό υλικό τον δείχνει να πανηγυρίζει μαζί με τον Έκερτ το βραβείο προπονητή του μήνα για τον Φεβρουάριο, ενώ απουσίαζε από αντίστοιχες φωτογραφίες τον Απρίλιο, συμπτωματικά την ίδια περίοδο κατά την οποία φέρεται να βρισκόταν έξω από το προπονητικό κέντρο της Μίντλεσμπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έγινε αντιληπτός από ανθρώπους της Μίντλεσμπρο, φέρεται να τράπηκε σε φυγή, να εισήλθε σε κοντινό γκολφ κλαμπ και να άλλαξε ρούχα στις τουαλέτες.

Σε μία ακόμη εξέλιξη που προκαλεί ερωτήματα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος χρησιμοποίησε την τραπεζική του κάρτα για αγορά καφέ στο Rockliffe Hall Golf Club, ιδιοκτησίας του προέδρου της Μίντλεσμπρο, Στιβ Γκίμπσον. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να δημιουργεί «ηλεκτρονικό ίχνος» και για άλλες επισκέψεις κοντά σε προπονητικά κέντρα συλλόγων της Championship.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι και άλλος σύλλογος της κατηγορίας εξετάζει το ενδεχόμενο να είχε αποτελέσει στόχο αντίστοιχης παρακολούθησης, με το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας να βρίσκεται ήδη υπό έλεγχο.

Μαρτυρία πληροφοριοδότη φέρεται να ενισχύει τις υποψίες ότι η παρακολούθηση αντιπάλων δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό αλλά πιθανώς συστηματική πρακτική. Αν αυτό αποδειχθεί, τότε τίθενται σοβαρά ερωτήματα ακόμη και για τη θέση ανώτερων στελεχών του συλλόγου που ενδεχομένως γνώριζαν ή ενέκριναν τη διαδικασία.

Παράλληλα, η Σαουθάμπτον απέσυρε προσωρινά από την ιστοσελίδα της τις πληροφορίες για τα εισιτήρια του τελικού, αν και σύμφωνα με πληροφορίες αυτό δεν σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση κατασκοπείας, αλλά με απαίτηση της EFL να δημοσιευθούν τα στοιχεία ταυτόχρονα με τη Χαλ. Η υπόθεση πλέον εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες πειθαρχικές κρίσεις των τελευταίων ετών στο αγγλικό ποδόσφαιρο.