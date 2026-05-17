Η SPFL τοποθετήθηκε για το φινάλε του... τελικού ανάμεσα σε Σέλτικ και Χαρτς, επιβεβαιώνοντας πως δεν διεκόπη όταν εισέβαλαν οπαδοί.

Η Σέλτικ κατέκτησε τον τίτλο της Premiership νικώντας στο τέλος τη Χαρτς, με την εισβολή των οπαδών των νικητών μετά το τρίτο γκολ να φέρνει αντιδράσεις, καθώς αρκετοί αναρωτήθηκαν αν ο αγώνας ολοκληρώθηκε κανονικά ή αν υπήρξε διακοπή λόγω του... ντου των φίλων των Κελτών.

Την απάντησή της έδωσε η σκωτσέζικη λίγκα, που ξεκαθάρισε πως «ενημερωθήκαμε από τον διαιτητή ότι ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί και δεν είχε διακοπεί οριστικά». Παράλληλα, η SPFL συνεχάρη την ομάδα του Μάρτιν Ο'Νιλ για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ καταδίκασε την είσοδο των οπαδών της Σέλτικ στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά:

«Καταρχάς, συγχαίρουμε τη Σέλτικ για την κατάκτηση της William Hill Premiership υπό τις πιο συναρπαστικές συνθήκες και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους στη Χαρτς μετά από μια απίστευτη πορεία στη σεζόν.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον διαιτητή και την εξαιρετική ομάδα των αξιωματούχων του αγώνα για την ψυχραιμία τους σε μια τόσο δραματική ημέρα. Δεδομένης της φημολογίας γύρω από την ολοκλήρωση του αγώνα, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, πριν από την απονομή του τροπαίου, ενημερωθήκαμε από τον διαιτητή ότι ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί και δεν είχε διακοπεί οριστικά.

Ο χθεσινός αγώνας ανέδειξε το καλύτερο πρόσωπο του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, καθώς και το δράμα και τον ενθουσιασμό για τα οποία δικαίως φημίζεται. Τα βλέμματα όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στη Γλασκόβη και στο φινάλε της William Hill Premiership, με εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν τον αγώνα από το Sky Sports και σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, καταδικάζουμε απερίφραστα τις σκηνές που είδαν έναν αριθμό οπαδών της Σέλτικ να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Αναμένουμε την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα σχετικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά που έλαβαν χώρα, αλλά ανεξάρτητα από αυτά, η είσοδος φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι απολύτως απαράδεκτη και θέτει σε κίνδυνο όσους συμμετέχουν και εργάζονται σε έναν αγώνα. Σημειώνουμε ότι η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο στην Αγγλία και την Ουαλία αποτελεί ποινικό αδίκημα από το 1991. Καλούμε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες σχετικά με πιθανή εγκληματική δραστηριότητα να επικοινωνήσει με την Αστυνομία της Σκωτίας».