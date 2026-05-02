Championship: Ανέβηκε Premier League η Ίπσουιτς - Τα ζευγάρια των playoffs

Γιάννης Πολιάς
Η Ίπσουιτς εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League, με τη Χαλ να μπαίνει στα playoffs πετώντας εκτός εξάδας τη Ρέξαμ.

Μόλις έναν χρόνο έμεινε μακριά από την Premier League η Ίπσουιτς, που την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Championship επικράτησε 3-0 εντός έδρας της ΚΠΡ και εξασφάλισε την άνοδο στα σαλόνια, ακολουθώντας την Κόβεντρι.

Τρίτη τερμάτισε η Μίλγουολ, με Σαουθάμπτον και Μίντλεσμπρο να ακολουθούν και να έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους στα playoffs. Την έκτη θέση κατέκτησε η Χαλ, που μετά από έξι συνεχόμενες γκέλες, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας 2-1 με ανατροπή της Νόριτς.

Οι Τίγρεις προσπέρασαν έτσι τη Ρέξαμ, που έμεινε στο 2-2 με τη Μίντλεσμπρο εντός έδρας και είδε το όνειρο για την τέταρτη συνεχόμενη άνοδο να σβήνει. Η δε Ντέρμπι Κάουντι, ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και έπεσε όγδοη, χάνοντας και αυτή τα playoffs.

Τα ζευγάρια των playoffs

 
  • Μίλγουολ-Χαλ
  • Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

