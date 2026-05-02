Championship: Ανέβηκε Premier League η Ίπσουιτς - Τα ζευγάρια των playoffs
Μόλις έναν χρόνο έμεινε μακριά από την Premier League η Ίπσουιτς, που την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Championship επικράτησε 3-0 εντός έδρας της ΚΠΡ και εξασφάλισε την άνοδο στα σαλόνια, ακολουθώντας την Κόβεντρι.
Τρίτη τερμάτισε η Μίλγουολ, με Σαουθάμπτον και Μίντλεσμπρο να ακολουθούν και να έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους στα playoffs. Την έκτη θέση κατέκτησε η Χαλ, που μετά από έξι συνεχόμενες γκέλες, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας 2-1 με ανατροπή της Νόριτς.
Οι Τίγρεις προσπέρασαν έτσι τη Ρέξαμ, που έμεινε στο 2-2 με τη Μίντλεσμπρο εντός έδρας και είδε το όνειρο για την τέταρτη συνεχόμενη άνοδο να σβήνει. Η δε Ντέρμπι Κάουντι, ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και έπεσε όγδοη, χάνοντας και αυτή τα playoffs.
Τα ζευγάρια των playoffs
- Μίλγουολ-Χαλ
- Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο
AND...BREATHE 😮💨— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 2, 2026
Automatic promotion to the Premier League: Coventry City, Ipswich Town 🆙
Playoffs: Millwall, Southampton, Middlesbrough, Hull City 👀
Wrexham JUST miss out ❌
THE CHAMPIONSHIP NEVER FAILS TO BRING THE DRAMA 🤯 pic.twitter.com/YR3y8L63D6
