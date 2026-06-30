Galacticos by Interwetten: Η πρώτη του Ντε Φράι, ο Άμραμπατ και τα "θέλω" του Λίσι

Ο Γιάννης Τσαούσης, ο Νίκος Αθανασίου, ο Κώστας Νικολακόπουλος και ο Γιώργος Τσακίρης είναι οι Galacticos by Interwetten, μεταφέροντας καθημερινά όλες τις ειδήσεις γύρω από την στρογγυλή θεά. Μαζί τους, ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος από τη Θεσσαλονίκη.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναλύει τα δεδομένα για τον Σόφιαν Άμραμπατ, ο Γιώργος Τσακίρης παρουσιάζει τις μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ, ενώ ο Νίκος Αθανασίου από την Ολλανδία για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και την άφιξη του Στέφαν Ντε Φράι.

Από την Ολλανδία, όπου επίσης πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ο ΠΑΟΚ, κι ο Σταύρος Σουντουλίδης για να μιλήσει για... Λίσι και Ελουστόντο.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!