Τολούκα: Το... σατανικό πανό των οπαδών της που έγινε viral

Γιάννης Πολιάς
Οι οπαδοί της Τολούκα σήκωσαν ένα εντυπωσιακό και συνάμα... σατανικό πανό στο ματς με τη LAFC.

Μεξικανική υπόθεση θα είναι φέτος ο τελικός του Champions Cup της CONCACAF, με την Τολούκα να συντρίβει με 4-0 εντός έδρας τη LAFC και να ανατρέπει την ήττα, 2-1, στο Λος Άντζελες, περνώντας πανηγυρικά στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Τίγκρες.

Στο ματς με τους Αμερικανούς μάλιστα, οι οπαδοί της Τολούκα έκλεψαν την παράσταση με ένα εντυπωσιακό και συνάμα... σατανικό πανό! Σε αυτό, διακρινόταν ο διάβολος να κρατά ένα δακρυσμένο αγγελάκι με φανέλα των Καλιφορνέζων, με την ατάκα «πες μου την ιστορία σου» να αναγράφεται στο τεραστίων διαστάσεων πανί. Οι Μεξικανοί, βλέπετε, έχουν παρατσούκλι Κόκκινοι Διάβολοι, με αντίστοιχα πανό να έχουν κάνει ξανά την εμφάνισή τους στο Estadio Nemesio Diez, ενώ αυτή ήταν ουσιαστικά και η απάντηση των φίλων της Τολούκα σε εκείνους της LAFC, που στο πρώτο ματς είχαν σηκώσει ένα πανό με έναν άγγελο να σκοτώνει τον διάβολο!

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

